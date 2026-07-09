Рыба разводит инвесторов

Аквакультура — единственное направление рыбопромышленного бизнеса, сохранившее рост инвестиционной активности. Количество зарегистрированных компаний в этом сегменте за год увеличилось на 3,3%. Добытчиков и переработчиков рыбы становится меньше. Выращивание рыбы привлекает инвесторов благодаря низкому порогу входа и растущему спросу. Но из-за высоких рисков заметно увеличить объем производства им не удается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

На 1 июня в России было зарегистрировано 5,6 тыс. организаций, чей основной вид деятельности — рыбоводство, это на 3,3% больше год к году, подсчитали в «Контур.Фокусе». Это единственный сегмент в рыбной индустрии, показавший за год прирост действующих лиц. Так, например, количество перерабатывающих структур снизилось на 0,9% год к году, до 3,4 тыс.

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Согласно данным Росстата, которые приводит Рыбный союз, в январе—марте количество рыбопереработчиков снизилось на 1% год к году, рыбодобытчиков — на 2%. Аквакультурных компаний стало больше на 2%. Совокупное количество занятых на рыбном рынке организаций с учетом индивидуальных предпринимателей, по оценке «Контур.Фокуса», увеличилось год в году на 0,9%, до 16 тыс. на 1 июня 2026 года. Юридических лиц стало меньше на 0,8%, до 8,4 тыс.

В Рыбном союзе фиксируют общее снижение инвестиционной активности в отрасли, причина — в колоссальной долговой нагрузке.

За счет участия в программе инвестквот, предполагающей строительство судов и промышленных предприятий в обмен на возможность добычи, участники рынка сильно закредитованы. Снижение соответствует общему настроению в экономике, констатирует президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Станислав Аксенов обращает внимание на то, что рыбодобыча зависит от выделения квот на вылов, что сдерживает возможность появления новых игроков. Создание новых перерабатывающих мощностей, по его словам, предполагает большие вложения. В рыбопереработке рентабельность по активам в первом квартале снизилась на 8% год к году, говорят в Рыбном союзе. Абсолютных цифр там не привели.

Сдержанная инвестиционная активность в отрасли уже привела к снижению вылова.

Согласно данным Рыбного союза, с 1 января по 6 июля в России было добыто 2,4 млн тонн рыбы и морепродуктов, на 1,7% меньше год к году. Интерес потребителей к рыбе в то же время начал расти. По подсчетам аналитической компании NTech, в первом квартале 2026 года натуральные продажи рыбы и рыбной продукции в России увеличились на 7% год к году.

Переориентация на выращивание рыбы может казаться логичной. В «Контур.Фокусе» отмечают, что инвестиционный порог входа здесь традиционно ниже. Но Герман Зверев объясняет, что аквакультурный бизнес часто развивается экстенсивно: создаются хозяйства, но эффективность производства не растет. Из-за этого темпы выращивания рыбы фактически замедляются. О рисках снижения объема выпуска аквакультуры на 6% власти ранее предупреждала ассоциация «Росрыбхоз» (см. “Ъ” от 29 апреля).

В Рыбном союзе обращают внимание на то, что аквакультурный бизнес сталкивается с более высокими рисками, связанными с болезнями рыбы, а также зависимостью от импорта в части поставок корма и мальков. На это накладывается длинный операционный цикл: с момента запуска бизнеса до получения товарного выхода рыбы обычно уходит до пяти лет.

Александра Мерцалова