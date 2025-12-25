Жизненно важного стало больше

Правительство РФ обновило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, добавив туда восемь международных непатентованных наименований лекарств. Они применяются при анемии, нейтропении, рецидивирующем перикардите, туберкулезе и злокачественных новообразованиях. Эксперты напоминают, что ранее в перечень планировалось добавить еще четыре препарата. Они просят сделать обсуждение перечня «прозрачным и понятным».

Распоряжение правительства РФ об обновлении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) опубликовано на портале pravo.gov.ru. Документ, подписанный председателем правительства Михаилом Мишустиным, вступает в силу с 1 марта 2026 года.

В список добавили восемь препаратов: капивасертиб, камрелизумаб, даролутамид, лорлатиниб, луспатерцепт, претоманид, пэгфилграстим и гофликицепт. Они используются при лечении анемии, нейтропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза и различных онкологических заболеваний.

Перечень ЖНВЛП важен, поскольку он является основой для госрегулирования цен на лекарства, которые пациенты получают бесплатно в рамках программы госгарантий (ОМС). С учетом обновления в перечне 827 наименований. По данным правительства, 666 из них (80,5%) производятся в России. На заседании 24 декабря Михаил Мишустин поставил задачу в рамках стратегии развития здравоохранения в ближайшие пять лет увеличить эту долю до 90%: «Надо и дальше делать все, чтобы у наших граждан, особенно со сложными диагнозами и заболеваниями, угрожающими жизни, были нужные медикаменты».

Отметим, что в проекте обновления перечня, который Минздрав выносил на общественное обсуждение в сентябре, значилось 12 международных непатентованных наименований.

В итоговую версию не вошли препараты для пациентов с гемофилией А, пароксизмальной ночной гемоглобинурией, уротелиальным раком и внутрибольничной пневмонией.

«Расширение перечня, безусловно, позитивный шаг, который мы поддерживаем. Для пациентов с тяжелыми диагнозами это означает больше возможностей получить современную терапию,— заявил “Ъ” сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.— Однако мы снова сталкиваемся с ситуацией, когда препарат соответствует заявленным критериям, проходит обсуждение в положительном ключе, но итоговое решение оказывается отрицательным без публичных разъяснений. Это снижает предсказуемость обновления перечня и вызывает вопросы у тех, кто рассчитывает на лечение».

По мнению господина Жулева, необходима большая прозрачность и понятность критериев включения препаратов в перечень. Также важно увеличить количество независимых экспертов при обсуждении и регламентировать порядок аргументации решений: «Рассмотрение должно учитывать не только "экономику", но и клинические и социальные последствия для пациентов».

Главным техническим нововведением распоряжения стал переход от указания конкретных лекарственных форм к указанию их классификационных признаков (например, агрегатное состояние или способ введения).

Это автоматически расширяет круг препаратов, относящихся к ЖНВЛП, за счет тех, чьи формы ранее не были явно указаны. Эксперт по фармацевтическому рынку Алексей Федоров назвал это «давно ожидаемым и системным изменением, которое снизит бюрократическую нагрузку и сделает перечень более гибким». По его словам, теперь «критически важно», чтобы до 1 марта — даты вступления распоряжения в силу — Минздрав оперативно провел анализ своих информационных систем (ГРЛС, ЕСКЛП) и «проставил признак ЖНВЛП всем препаратам, подпадающим под новые описания».

Параллельно производителям необходимо успеть зарегистрировать предельные отпускные цены, говорит эксперт, «иначе лекарство, формально входящее в перечень, может пропасть на рынке».

Наталья Костарнова