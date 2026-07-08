Приставы изъяли ростовские активы экс-судьи Верховного суда Виктора Момотова

Судебные приставы исполнили решение суда об обращении в доход государства имущества бывшего судьи Верховного суда России и экс-председателя Совета судей РФ Виктора Момотова. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным ведомства, в собственность государства переданы 97 объектов недвижимости, расположенных в Москве, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Вологде. В их числе — два земельных участка, принадлежавших самому Момотову, в Ростове-на-Дону и Вологде, 18 участков, оформленных на его сына, а также 77 земельных участков и помещений, зарегистрированных на аффилированного предпринимателя.

По данным ТАСС, речь, в частности, идет об активах гостиничной сети Marton, официальным владельцем которой являлся краснодарский предприниматель Андрей Марченко. Агентство ранее со ссылкой на источник сообщало, что Виктор Момотов был фактическим совладельцем сети.

Останкинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры в октябре 2025 года. Суд признал, что активы Момотова и аффилированных с ним лиц были приобретены с нарушением антикоррупционного законодательства, и постановил обратить их в доход государства.

Как утверждает Генпрокуратура, в период работы судьей Верховного суда Момотов занимался нелегальным бизнесом, покровительствовал ему, уклонялся от уплаты налогов в особо крупном размере и использовал должностное положение для защиты принадлежащих ему активов. Сам бывший судья отвергает эти обвинения, настаивая, что предпринимательской деятельностью не занимался и полномочиями не злоупотреблял.

Виктор Момотов стал судьей Верховного суда России в 2010 году, а в 2016 году был избран председателем Совета судей РФ. В октябре 2025 года стало известно о его отставке, однако в мае 2026 года Высшая квалификационная коллегия судей прекратила его отставку.

Валерий Климов