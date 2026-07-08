Суд отказался возвращать особняк дочери экс-мэра Ростова в конкурсную массу

Арбитражный суд Ростовской области отказал в удовлетворении заявления о возврате в конкурсную массу особняка и земельного участка, ранее принадлежавших дочери бывшего мэра Ростова-на-Дону Михаила Чернышева Ольге Чернышевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

С соответствующим требованием в марте обратился финансовый управляющий Александр Соколов. Он просил признать недействительными два договора дарения, по которым особняк на улице Тибетской и земельный участок площадью 1,2 тыс. кв. м перешли к другим собственникам, и вернуть имущество в конкурсную массу должника.

Арбитражный суд в удовлетворении заявления отказал, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Ольга Чернышева была признана банкротом в июле 2024 года по заявлению Нины Ивановой. Ранее она уже проходила процедуру банкротства: после признания несостоятельной в 2014 году ее имущество в течение нескольких лет реализовывалось для расчетов с кредиторами. В числе проданных активов были 13 земельных участков в Аксайском районе, автомобиль Toyota Camry и другое имущество. Особняк на улице Тибетской и участок под ним после первой процедуры банкротства оставались в ее собственности, а позднее перешли другим владельцам по договорам дарения.

Ольга Чернышева ранее была осуждена по делу о махинациях с земельными участками, однако впоследствии была амнистирована.

Валерий Климов