Кадыров подал документы на участие в выборах главы Чечни

Составлено ИИ-Ассистентъ

Рамзан Кадыров возглавляет Чеченскую Республику с апреля 2007 года и является самым долго правящим руководителем субъекта России. Он неоднократно заявлял о своем желании уйти в отставку, ссылаясь на то, что «засиделся» на посту и «заслужил бессрочный и длинный отпуск». Однако, по его словам, решение о его нахождении на посту зависит только от Президента России Владимира Путина, и он будет выполнять любой приказ.

В июле 2023 года Рамзан Кадыров заявлял о своем намерении участвовать в выборах на новый срок, если народ его изберет, опровергая слухи о своей отставке. В декабре 2025 года он подтвердил готовность идти на выборы 2026 года при поддержке Президента и народа, но при этом отметил, что «сыт властью и служением народу "по горло"».

В феврале 2026 года стало известно, что Рамзан Кадыров согласился выдвинуть свою кандидатуру от «Единой России» на выборах главы республики только после поддержки от Президента России Владимира Путина. Его попросил об этом председатель правительства Чечни Магомед Даудов от имени команды Ахмата-Хаджи Кадырова и «всего чеченского народа». Сам Кадыров назвал свое участие в предстоящих выборах вынужденным, но при этом отметил, что готов служить народу, если его поддержат.