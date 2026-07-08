Кадыров подал документы на участие в выборах главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил избирательную комиссию республики и подал документы для переизбрания на должность. Следующие выборы главы Чечни пройдут в единый день голосования 20 сентября.
Рамзан Кадыров
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Я не буду давать громкие обещания. Я просто буду заниматься тем, чем до сих пор занимался, и приложу все силы для того, чтобы сделать для нашего народа еще больше, лучше и качественнее, чтобы люди были успешными во всем»,— указано в сообщении в Telegram-канале Рамзана Кадырова.
Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. В 2016 и 2021 годах был переизбран на должность. 6 июля «Единая Россия» выдвинула Рамзана Кадырова кандидатом на должность главы Чечни на предстоящих выборах.
Рамзан Кадыров возглавляет Чеченскую Республику с апреля 2007 года и является самым долго правящим руководителем субъекта России. Он неоднократно заявлял о своем желании уйти в отставку, ссылаясь на то, что «засиделся» на посту и «заслужил бессрочный и длинный отпуск». Однако, по его словам, решение о его нахождении на посту зависит только от Президента России Владимира Путина, и он будет выполнять любой приказ.
В июле 2023 года Рамзан Кадыров заявлял о своем намерении участвовать в выборах на новый срок, если народ его изберет, опровергая слухи о своей отставке. В декабре 2025 года он подтвердил готовность идти на выборы 2026 года при поддержке Президента и народа, но при этом отметил, что «сыт властью и служением народу "по горло"».
В феврале 2026 года стало известно, что Рамзан Кадыров согласился выдвинуть свою кандидатуру от «Единой России» на выборах главы республики только после поддержки от Президента России Владимира Путина. Его попросил об этом председатель правительства Чечни Магомед Даудов от имени команды Ахмата-Хаджи Кадырова и «всего чеченского народа». Сам Кадыров назвал свое участие в предстоящих выборах вынужденным, но при этом отметил, что готов служить народу, если его поддержат.