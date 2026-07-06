«Единая Россия» выдвинула Кадырова на пост главы Чечни

Составлено ИИ-Ассистентъ

Рамзан Кадыров занимает пост главы Чечни с 2007 года и является рекордсменом среди действующих руководителей субъектов РФ по сроку пребывания в должности. Он неоднократно выражал готовность уйти в отставку, но всегда подчеркивал, что его решение будет зависеть от поддержки президента России Владимира Путина и мнения народа. Заявляя о своем намерении участвовать в предстоящих выборах ещё в июле 2023 года, он отметил, что будет избираться на новый срок «с позволения Аллаха».

В феврале 2026 года стало известно, что Кадыров согласился выдвинуть свою кандидатуру от «Единой России» при условии поддержки со стороны Владимира Путина. Президент России пожелал ему успехов на предстоящих выборах. Председатель правительства Чечни Магомед Даудов, который сообщил о единогласном решении «Единой России» по выдвижению, считается ближайшим соратником Рамзана Кадырова и в 2019 году стал секретарем чеченского регионального отделения партии.