Развожаев попросил ввести субсидированные цены для АЗС в Крыму

Власти Севастополя обратились к правительству России с просьбой ввести субсидированную цену на бензин для АЗС в Крыму. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на совещании президента Владимира Путина с правительством.

По словам главы города, Министерство энергетики предварительно поддержало введение такой меры. Михаил Развожаев заверил, что она могла бы существенно облегчить текущую ситуацию с топливом в регионе.

Во время выступления на совещании севастопольский губернатор заявил, что сейчас в город в среднем поступает около трети от необходимого объема топлива. Вместе с этим, по его словам, существенно выросли и цены на АЗС. Из-за сложностей с логистикой и биржевой закупкой стоимость топлива выросла более чем в два раза. «То есть, например, самый популярный бензин марки АИ-95 сегодня стоит 197 руб. на официальных заправках. При том в соседнем Краснодарском крае - 73,5 руб.», — сказал он.

Одной из причин, по которым стоимость топлива продолжает расти, Михаил Развожаев назвал отсутствие в регионе заправок вертикально интегрированных компаний — там работают только крупные частные трейдеры. На том же совещании вице-премьер Александр Новак заявил, что крупные нефтяные компании начнут приоритетно поставлять топливо в регионы, где преобладают независимые операторы.