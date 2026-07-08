Путин поручил Новаку оперативно докладывать о ситуации с топливом

Президент России Владимир Путин поручил представлять ему и премьеру Михаилу Мишустину оперативные доклады о ситуации на топливном рынке и решении возникающих проблем. Поручение получил вице-премьер Александр Новак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На совещании с членами правительства господин Новак отчитался о принятых мерах по стабилизации рынка топлива. Среди них — увеличение загрузки действующих нефтеперерабатывающих заводов до максимума, сокращение сроков планового ремонта, использование потенциала малых НПЗ, а также запрет на экспорт дизеля.

Вице-премьер добавил, что крупные нефтяные компании начали приоритетно поставлять топливо напрямую через свои автозаправочные станции, а также в регионы, где преобладают независимые операторы — таких АЗС большинство. По словам Александра Новака, особое внимание уделяется Калининградской области, Крыму, Севастополю и приграничным регионам.

Господин Новак подчеркнул, что правительство готово рассмотреть вопрос предоставления субсидий на топливо для Крыма и Севастополя. Владимир Путин после этого призвал обеспечить регион топливом как можно скорее. «Давайте договоримся, что формулировки будут другие. Не просто "готовы рассмотреть" и не просто "рассмотреть", а посмотреть и принять решение как можно быстрее»,— сказал президент России.

Крым стал первым регионом, в котором ввели ограничения на покупку бензина и дизеля из-за нехватки топлива. Сейчас лимиты на покупку топлива действуют в более чем 30 российских регионах. Это спровоцировало рост цен на АЗС. Самый сильный рост цен был зафиксирован в Севастополе. Там, по данным Росстата, с 23 по 29 июня бензин подорожал на 30%.