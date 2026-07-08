Путин поручил Новаку оперативно докладывать о ситуации с топливом
Президент России Владимир Путин поручил представлять ему и премьеру Михаилу Мишустину оперативные доклады о ситуации на топливном рынке и решении возникающих проблем. Поручение получил вице-премьер Александр Новак.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
На совещании с членами правительства господин Новак отчитался о принятых мерах по стабилизации рынка топлива. Среди них — увеличение загрузки действующих нефтеперерабатывающих заводов до максимума, сокращение сроков планового ремонта, использование потенциала малых НПЗ, а также запрет на экспорт дизеля.
Вице-премьер добавил, что крупные нефтяные компании начали приоритетно поставлять топливо напрямую через свои автозаправочные станции, а также в регионы, где преобладают независимые операторы — таких АЗС большинство. По словам Александра Новака, особое внимание уделяется Калининградской области, Крыму, Севастополю и приграничным регионам.
Господин Новак подчеркнул, что правительство готово рассмотреть вопрос предоставления субсидий на топливо для Крыма и Севастополя. Владимир Путин после этого призвал обеспечить регион топливом как можно скорее. «Давайте договоримся, что формулировки будут другие. Не просто "готовы рассмотреть" и не просто "рассмотреть", а посмотреть и принять решение как можно быстрее»,— сказал президент России.
Крым стал первым регионом, в котором ввели ограничения на покупку бензина и дизеля из-за нехватки топлива. Сейчас лимиты на покупку топлива действуют в более чем 30 российских регионах. Это спровоцировало рост цен на АЗС. Самый сильный рост цен был зафиксирован в Севастополе. Там, по данным Росстата, с 23 по 29 июня бензин подорожал на 30%.
Проблемы с топливом в российских регионах, включая Крым и Севастополь, фиксировались с августа 2023 года. Тогда сообщалось о дефиците бензина и дизеля, росте оптовых цен на топливо и перебоях с поставками. Среди причин назывались высокая загруженность железных дорог в туристический сезон, а также плановые ремонты на НПЗ, которые приводили к сокращению производства. В сентябре 2023 года министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев даже заявлял о риске срыва уборочной кампании из-за нехватки топлива для аграриев.
В ответ на рост цен и дефицит правительство ввело ряд мер, включая временный запрет на экспорт бензина и дизеля, который действовал с 21 сентября 2023 года. Также обсуждались увеличение нормативов продаж топлива на бирже и корректировка топливного демпфера — механизма, призванного сдерживать внутренние цены. Несмотря на эти меры, ситуация оставалась напряженной: например, в октябре 2023 года вице-премьер Александр Новак поручал разобраться с причинами продолжающегося роста цен на бензин и дизель на АЗС, особенно в мелкооптовом сегменте, на фоне падения цен на бирже.
Ключевые факторы ухудшения ситуации на топливном рынке включали недостаток мощностей переработки из-за ремонтов и инцидентов на НПЗ, а также сохраняющийся высокий спрос. Аналитики предполагают, что введенные с 1 апреля запреты на экспорт не могут полностью стабилизировать рынок, поскольку дополнительные объемы горючего нивелируются простоями нефтеперерабатывающих заводов. При этом власти неоднократно подчеркивали, что запасов топлива достаточно для покрытия спроса, а проблемы связаны в основном с логистикой и спекуляциями.
Ситуация с поставками топлива в Крым нормализовалась к сентябрю 2023 года, и власти установили предельные цены и ограничили объем продаж топлива в одни руки. Аналогичные меры принимались в Краснодарском крае, где также отмечались временные ограничения на отдельных АЗС из-за логистических проблем, но власти заверяли, что ситуация находится под контролем.