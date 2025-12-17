Возобновлено расследование уголовного дела в отношении экс-главы Жигулевска

По информации «Ъ-Волга», в отношении Александра Курылина, бывшего главы Жигулевска и основателя тольяттинской ГК «Тон-Авто», возобновлено расследование уголовного дела. Постановлением Замоскворецкого районного суда Москвы оно было отменено и подтверждено апелляционной инстанцией, однако Верховный суд РФ отменил это решение. Ранее бизнесмен находился в международном розыске по обвинению в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Котмишев, Коммерсантъ Фото: Владимир Котмишев, Коммерсантъ

В конце 2023 года полиция объявила Курылина в международный розыск, полагая, что владелец «Тон-Авто» предоставил скидку на аренду автомобилей бывшему председателю Шестого кассационного суда Александру Ефанову на сумму свыше 1 млн руб. Факт аренды автомобиля Toyota Sequoia стоимостью до 10 млн руб. послужил основанием для проверки судьи Высшей квалификационной коллегией судей РФ (ВККС) по инициативе на тот момент депутата Госдумы Александра Хинштейна, в настоящее время занимающего пост губернатора Курской области.

Защита предпринимателя позже оспорила законность возбуждения уголовного дела, и Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил жалобу адвоката. Решение было подтверждено апелляционной инстанцией и вступило в силу. Также удалось снять арест с имущества предпринимателя и отменить его заочный арест и объявление в розыск.

По данным «Ъ», Александр Курылин продолжает пребывать за границей. После возбуждения нового уголовного дела бизнесмена снова могут объявить в розыск.

Евгений Чернов