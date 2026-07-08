FIFA не стала отменять желтую карточку футболисту сборной Франции Майклу Олисе
Международная федерация футбола (FIFA) отклонила просьбу Федерации футбола Франции (FFF) об отмене желтой карточки, полученной вингером Майклом Олисе в матче 1/8 финала чемпионата мира против парагвайцев. Об этом сообщил главный тренер команды Дидье Дешам.
Футболисты Майкл Олисе (слева) и Матиас Галарса (справа)
Фото: Kyle Ross / Reuters
«Ситуация с желтой карточкой не изменилась. Утром мы получили соответствующее уведомление от FIFA»,— приводит его слова портал RMC Sport.
В конце встречи Майкл Олисе получил желтую карточку за стычку с парагвайским полузащитником Матиасом Галарсой. В FFF посчитали, что контакт между игроками отсутствовал. RMC Sport сообщал, что французская федерация подала протест на фоне решения FIFA о приостановке дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогана перед матчем 1/8 финала с командой Бельгии.
9 июля сборная Франции сыграет с командой Марокко в четвертьфинале. В случае получения еще одной желтой карточки Майкл Олисе, возглавляющий рейтинг лучших ассистентов текущего турнира, рискует пропустить возможный полуфинал из-за дисквалификации.
Решение FIFA об отказе отменить желтую карточку Майклу Олисе произошло на фоне недавнего прецедента, когда федерация приостановила дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогана. Это вызвало протест со стороны Национальной футбольной федерации Франции (FFF), которая настаивала на отсутствии контакта между Олисе и парагвайским полузащитником Матиасом Галарсой.
Франция считается одним из фаворитов текущего чемпионата мира. В первом туре группового этапа французы победили сборную Сенегала со счетом 3:1, и аналитики Opta оценивали их шансы на победу в турнире в 15,73%. Для сравнения, до начала первенства этот показатель составлял 13%. Майкл Олисе, возглавляющий рейтинг лучших ассистентов турнира, входит в число ключевых игроков сборной Франции, которая сейчас является лидером рейтинга FIFA (на июнь 2026 года).
Ранее FIFA уже сталкивалась с вопросами, связанными с возможными нарушениями в сфере футбола. Например, правозащитная организация FairSquare в декабре 2025 года обратилась в этическую комиссию FIFA с запросом о расследовании в отношении президента федерации Джанни Инфантино из-за его публичной поддержки Дональда Трампа, что могло нарушать обязанность соблюдать политический нейтралитет.