FIFA не стала отменять желтую карточку футболисту сборной Франции Майклу Олисе

Международная федерация футбола (FIFA) отклонила просьбу Федерации футбола Франции (FFF) об отмене желтой карточки, полученной вингером Майклом Олисе в матче 1/8 финала чемпионата мира против парагвайцев. Об этом сообщил главный тренер команды Дидье Дешам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболисты Майкл Олисе (слева) и Матиас Галарса (справа)

Фото: Kyle Ross / Reuters Футболисты Майкл Олисе (слева) и Матиас Галарса (справа)

Фото: Kyle Ross / Reuters

«Ситуация с желтой карточкой не изменилась. Утром мы получили соответствующее уведомление от FIFA»,— приводит его слова портал RMC Sport.

В конце встречи Майкл Олисе получил желтую карточку за стычку с парагвайским полузащитником Матиасом Галарсой. В FFF посчитали, что контакт между игроками отсутствовал. RMC Sport сообщал, что французская федерация подала протест на фоне решения FIFA о приостановке дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогана перед матчем 1/8 финала с командой Бельгии.

9 июля сборная Франции сыграет с командой Марокко в четвертьфинале. В случае получения еще одной желтой карточки Майкл Олисе, возглавляющий рейтинг лучших ассистентов текущего турнира, рискует пропустить возможный полуфинал из-за дисквалификации.

Арнольд Кабанов