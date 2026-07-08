Путин объяснил дефицит топлива в России попытками Украины сорвать сезон отпусков
Президент России Владимир Путин назвал временными трудности с топливом в стране. По его мнению, дефицит связан с попытками Украины сорвать сезон отпусков на юге России, в том числе в Крыму.
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи, связанные еще и с действиями по срыву сезона отпусков, отпусков наших граждан на юге страны, в том числе и в Крыму»,— сказал господин Путин на совещании с членами правительства (цитата по сайту Кремля).
Глава государства поручил обеспечить топливом государственные органы, в том числе силовые структуры. «И граждане не должны чувствовать особой нагрузки»,— добавил он. По словам президента, проблем с поставками топлива для российского агропромышленного комплекса нет.
Дефицит топлива возник в России в конце мая. Российские регионы начали ограничивать продажу бензина в одни руки или приостанавливать его свободный отпуск. Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке Россия начнет импортировать нефтепродукты, сообщил вице-премьер Александр Новак.
Дефицит топлива в российских регионах, начавшийся в конце мая 2026 года, связывают не только с попытками Украины сорвать сезон отпусков, но и с рядом других факторов. В прошлом году, в августе-сентябре 2025 года, аналитики также прогнозировали нехватку топлива из-за простоев нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и накопленного спроса в сезоне отпусков. Отмечалось, что объем продаж бензина на Петербургской бирже сокращался, а оптовые цены на нефтепродукты росли.
Крым оказался в числе регионов, наиболее затронутых дефицитом топлива как в 2025-м, так и в 2026 году. В 2025 году власти Крыма вводили ограничения на продажу бензина до 20-30 литров в одни руки, а также фиксировали цены. Одной из причин дефицита назывались проблемы с логистикой, в том числе из-за загруженности железных дорог в туристический сезон, а также повреждения трассы Р-280 «Новороссия» в результате ударов ВСУ. Губернатор Севастополя даже призывал не создавать искусственный спрос и не стоять в очередях за бензином.
Помимо сезонного роста спроса и проблем с логистикой, к дефициту топлива приводят системные дисбалансы между возможностями НПЗ и растущим спросом на высокооктановый бензин, а также плановые и внеплановые ремонты на заводах. Несмотря на заверения властей о достаточности объема производства и запасов топлива, ограничения на его продажу были введены более чем в 30 регионах России. Для стабилизации ситуации правительство даже разрешило оборот бензина «Евро-3» и рассматривало возможность импорта нефтепродуктов.