Путин объяснил дефицит топлива в России попытками Украины сорвать сезон отпусков

Президент России Владимир Путин назвал временными трудности с топливом в стране. По его мнению, дефицит связан с попытками Украины сорвать сезон отпусков на юге России, в том числе в Крыму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи, связанные еще и с действиями по срыву сезона отпусков, отпусков наших граждан на юге страны, в том числе и в Крыму»,— сказал господин Путин на совещании с членами правительства (цитата по сайту Кремля).

Глава государства поручил обеспечить топливом государственные органы, в том числе силовые структуры. «И граждане не должны чувствовать особой нагрузки»,— добавил он. По словам президента, проблем с поставками топлива для российского агропромышленного комплекса нет.

Дефицит топлива возник в России в конце мая. Российские регионы начали ограничивать продажу бензина в одни руки или приостанавливать его свободный отпуск. Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке Россия начнет импортировать нефтепродукты, сообщил вице-премьер Александр Новак.