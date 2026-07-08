Таксистам в России разрешат работать на новых моделях Jetour, Tenet и Omoda

Минпромторг России в ближайшее время пополнит список автомобилей, допущенных для работы в такси, новыми моделями Jetour, Tenet, Omoda и Jeland. После утверждения списка правительство публикует постановление. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Закон о локализации автомобилей для такси вступил в силу с 1 марта. Для включения автомобиль должен иметь 3,2 тыс. баллов локализации или производиться по специнвестиционному контракту. Сейчас в список входят 28 моделей марок Haval, Tenet, Omoda, Lada, Sollers, Evolute, Voyah, «Москвич», UMO и Jetour.

Минпромторг утвердил дополнительные условия для внесения в список автомобилей по отдельному решению правительства, отмечается в сообщении ведомства. Для этого у автомобиля должно быть не менее 1,5 тыс. баллов локализации. При этом инвестиции в локализацию за последние два года должны составлять не менее 10 млрд руб.

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