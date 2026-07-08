Таксистам в России разрешат работать на новых моделях Jetour, Tenet и Omoda
Минпромторг России в ближайшее время пополнит список автомобилей, допущенных для работы в такси, новыми моделями Jetour, Tenet, Omoda и Jeland. После утверждения списка правительство публикует постановление. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Закон о локализации автомобилей для такси вступил в силу с 1 марта. Для включения автомобиль должен иметь 3,2 тыс. баллов локализации или производиться по специнвестиционному контракту. Сейчас в список входят 28 моделей марок Haval, Tenet, Omoda, Lada, Sollers, Evolute, Voyah, «Москвич», UMO и Jetour.
Минпромторг утвердил дополнительные условия для внесения в список автомобилей по отдельному решению правительства, отмечается в сообщении ведомства. Для этого у автомобиля должно быть не менее 1,5 тыс. баллов локализации. При этом инвестиции в локализацию за последние два года должны составлять не менее 10 млрд руб.
Подробнее — в материале «Ъ» «Заказ принят».
Решение Минпромторга о пополнении списка автомобилей для такси новыми моделями Jetour, Tenet, Omoda и Jeland является частью реализации закона о локализации, вступившего в силу 1 марта 2026 года. Этот закон требует, чтобы автомобили для такси имели высокий уровень локализации (3,2 тыс. баллов) или производились по специнвестконтрактам. Включение этих марок в перечень расширяет выбор для таксопарков, который ранее был ограничен 22 моделями шести брендов, преимущественно российских.
Закон о локализации автомобилей для такси направлен на поддержку отечественного автопрома и повышение уровня локализации производства в России. Однако в таксомоторной отрасли высказывались опасения, что эти требования могут привести к уходу с рынка до 200 тысяч водителей, поскольку многим самозанятым и таксопаркам будет сложно обновить автопарк на соответствующие модели из-за высокой стоимости и ограничений выбора. Для смягчения последствий были введены послабления, позволяющие самозанятым и ИП использовать нелокализованные машины до 2033 года, но с квотой до 25% от общего числа зарегистрированных в регионе такси.
Первоначальный список автомобилей для такси, опубликованный Минпромторгом в октябре 2025 года, вызвал вопросы у участников рынка, так как включал модели, не предназначенные для городского такси (например, УАЗ «Патриот» и Lada Niva Legend). С тех пор перечень регулярно обновляется, а в мае 2026 года уже был внесён кроссовер Omoda C5, а в июне — Jetour X70Plus, что свидетельствует о постепенном добавлении китайских моделей, адаптированных для российского рынка через специнвестконтракты.