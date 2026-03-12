Заказ принят

Как стало известно “Ъ”, список допущенных для работы в такси автомобилей может быть обновлен уже этой весной. Так, вероятно давно ожидаемое включение в перечень Haval, Tenet, а также машин нового бренда Jeland, под которым де-факто будут выпускаться модели Omoda и Jaecoo. В перспективе возможно расширение списка за счет марки Volga и электромобиля «Атом», а также Jetour Dashing.

Список автомобилей для работы в такси — согласно новому закону, в реестр включаются только локализованные модели из перечня — в конце марта, вероятно, пополнится машинами Haval Jolion, F7 и F7x и Tenet T7 (Chery Tiggo 7L), а в апреле—мае брендом Jeland (Omoda C5, Jaecoo J7 и J6), сообщают два источника “Ъ”.

Включение в перечень автомобилей Haval ждали еще в марте. Но не произошло этого скорее по технической причине, отмечает один из собеседников “Ъ”. Как уточняли в Минпромторге, соответствующий документ для включения Haval Jolion, F7 и F7x внесен в правительство.

По данным “Ъ”, модели Haval — по сути, единственного производителя из КНР, владеющего собственным производством в России,— изначально не подошли под основные требования нового закона о «локализации такси»: они не набирают 3200 баллов локализации и не производятся в рамках специнвестконтракта (СПИК), заключенного с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года.

«Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» (структура китайского концерна Great Wall Motors) заключила СПИК с Минпромторгом в 2020 году, сообщали тогда в министерстве. Автопроизводитель, вероятно, воспользуется третьим критерием, который подразумевает заключение или в данном случае внесение изменений в СПИК после 1 марта 2022 года и получение разрешения правительства. Собеседник “Ъ” на авторынке напоминает, что Haval заинтересован в сотрудничестве в сфере такси.

Разрешение от правительства на модель Tenet T7, по информации источников “Ъ”, ожидают и в «АГР Холдинге». Эти кроссоверы производятся на заводе компании в Калуге (бывшая площадка Volkswagen). О создании второго бренда совместно с китайской Defetoo — Jeland — в холдинге объявили в начале февраля. Начало производства, согласно официальному заявлению, запланировано на первую половину 2026 года. Под брендом Jeland де-факто будут выпускаться модели суббрендов Chery — Omoda и Jaecoo, в частности Omoda C5, Jaecoo J7 и J6, следует из ОТТС (Одобрения типа транспортного средства). Согласно документу, сборка возможна как на бывшей площадке General Motors (а потом Hyundai), так и на заводе холдинга в Калуге.

Источники “Ъ” полагают, что в список доступных для такси машин могут войти и автомобили, собираемые на калининградском «Автоторе», в частности модель Jetour Dashing.

О планах включить в перечень продукцию «Автотора» без указания конкретных моделей сообщали журналистам в Минпромторге в конце октября. Как предполагает один из собеседников “Ъ”, машины производителя могут быть включены в перечень в случае получения разрешения правительства (то есть по третьему критерию). Впрочем, в линейке «Автотора», напоминает президент холдинга Денис Пак, есть «высоколокализованный электротранспорт» — «Амберавто». «Если наша продукция не будет поставляться в такси, отрасль от этого потеряет больше, чем мы, поскольку здесь важно обеспечить возможность выбора под потребности всех клиентов—пассажиров такси»,— говорил председатель совета директоров «Автотора» Валерий Горбунов в интервью «Ведомостям».

В перспективе в списке могут появиться автомобили бренда Volga (де-факто Geely), производство которых запланировано компанией «Производство легковых автомобилей» во втором квартале 2026 года на бывших мощностях по сборке машин концерна Volkswagen в Нижнем Новгороде. Также перечень, вероятно, пополнят электромобили «Атом». Актуальные сроки начала серийного производства (изначально был заявлен конец 2025 года) в компании “Ъ” не уточнили, отметив, что федеральные органы власти в курсе запуска серийного производства электромобиля «Атом», старт продаж которого намечен на 2026 год. Производитель рассчитывает, что модель будет допущена к работе в такси после решения правительства.

Денис Мантуров, вице-премьер, 17 июня 2025 года, ТАСС: «Этот закон призван поддержать российского автомобильного производителя».

На сегодня в списке локализованных для такси машин 22 модели шести брендов: Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel), Sollers (SP7 и SF1), Evolute (i-Joy, i-Sky), Voyah (Free, Dream, Passion), «Москвич» (3, 3е, 6, 8, М70 и М90) и UMO 5. Из первоначального списка, опубликованного в октябре, исчезли модели Evolute i-Pro (снят с производства), i-Jet, а также невостребованные для такси, но проходившие по формальному признаку УАЗ «Патриот» и «Хантер».

Перечень, как неоднократно отмечали в Минпромторге, предполагает возможность регулярного обновления с учетом моделей, которые будут производиться в стране в рамках СПИК с обязательствами по углублению локализации. Таксопарки, в свою очередь, продолжают настаивать на публикации финального расширенного списка. Пока, по словам собеседников “Ъ” в отрасли, закупки новых машин фактически приостановлены.

Наталия Мирошниченко