Производство российской вакцины от менингококка может начаться уже в 2026 году
Российская четырехвалентная вакцина против менингококковой инфекции MCV4-CRM197 успешно прошла III, заключительную, фазу клинических исследований (КИ). Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе компании-разработчика «Петровакс Фарм». Регистрация препарата ожидается летом 2026 года.
Российская вакцина обеспечивает защиту против четырех наиболее распространенных серогрупп (совокупность штаммов) менингококка — A, C, W и Y. Лучше всего, как показало исследование, она защищает от серогруппы C: после однократной вакцинации показатель иммунного ответа оказался на 37% выше, чем у зарубежного аналога. Препарат формирует быструю реакцию защитной системы организма и не вызывает тяжелых осложнений, указывают разработчики. Вакцина будет доступна для детей с трех месяцев и взрослых в возрасте до 55 лет. Производить ее будут в России на отечественных площадках.
Менингококковая инфекция считается одной из самых опасных в мире — ее летальность достигает 15%. Основным способом защиты от нее признана вакцинация. При этом в России прививка от менингококка не включена в Национальный календарь профилактических прививок, так как одно из условий — налаженное производство вакцины в РФ по полному циклу. По словам президента «Петровакс Фарм» Михаила Цыферова, компания уже в этом году готова начать такое производство и обеспечить необходимые объемы для массовой иммунизации. «К началу 2027 года наши мощности составят более 4 млн доз ежегодно. Сегодня ключевой вопрос — скорость принятия решений по включению вакцины в Национальный календарь профилактических прививок»,— отметил господин Цыферов.
По данным аналитической компании Headway Company, российские регионы за девять месяцев 2025 года закупили 440 тыс. упаковок вакцины от менингококка на 1,6 млрд руб., что на 26% больше, чем годом ранее. Однако, по данным консультантов «Право на здоровье», это покрывает лишь 13% реальной потребности.
Включение прививок от менингококковой инфекции в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП) планировалось с 2025 года, но было перенесено на 2027 год. Это произошло несмотря на то, что другие компании, например «Нанолек», также проводят локализацию производства вакцин от менингококка и заявляли о готовности завершить процесс при условии своевременного включения в НКПП. В Минздраве РФ объяснили, что НКПП совершенствуется поэтапно с учетом сроков производства полного цикла вакцин в России.
За год, предшествовавший началу 2026 года, госзакупки вакцины от менингококковой инфекции выросли, но по-прежнему покрывают лишь около 13% от реальной потребности населения в этих прививках. Низкая информированность россиян об опасности менингококка и возможностях вакцинопрофилактики также является проблемой. Например, опрос показал, что лишь 2,8% граждан полностью информированы о заболевании, а педиатры редко рассказывают родителям о возможности вакцинации. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов считает, что в первую очередь под контроль нужно взять менингококковую инфекцию, особенно учитывая вспышки, зафиксированные в конце 2022 года, и рост заболеваемости в постпандемический период.
Отсутствие законодательных гарантий закупки вакцин после их локализации или разработки в России становится проблемой для фармпроизводителей. Например, существуют совместные проекты по локализации вакцин, но партнеры не готовы инвестировать без гарантий закупок. Таким образом, несмотря на наличие российских разработок и локализацию, затягивание с включением вакцинации в НКПП приводит к тому, что отечественные препараты могут остаться невостребованными, а население — без необходимой защиты.