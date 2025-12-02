План заразителен

Российские регионы в январе—сентябре закупили 440 тыс. упаковок вакцины против менингококковой инфекции. Это на четверть больше, чем годом ранее. При этом медицинские эксперты все еще оценивают покрытие потребности населения в вакцинации против этого заболевания как очень низкое. Похожая ситуация складывается и с другими инфекционными заболеваниями, вакцинацию от которых уже несколько лет не могут внести в Национальный календарь прививок.

В рамках региональных календарей профилактической вакцинации в январе—сентябре было закуплено 440 тыс. упаковок вакцин от менингококковой инфекции на 1,6 млрд руб., следует из данных аналитической компании Headway Company. В натуральном выражении это на 26% больше год к году, в денежном — на 32%. Однако, по данным экспертов из сферы здравоохранения, опрошенных консалтинговой компанией «Право на здоровье», это только на 13% охватывает потребность населения в этих прививках.

В целом достаточная защита населения от этого и других высококонтагиозных заболеваний может быть обеспечена только за счет включения их в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП), говорят эксперты. Пока вакцины за счет бюджета закупаются только в некоторых регионах. Для включения в НКПП вакцина должна быть произведена в России в готовой лекарственной форме.

Вакцинация от менингококковой инфекции, как планировалось, должна была войти в НКПП до конца 2025 года. Однако решение об этом еще не принято.

Опрошенные «Правом на здоровье» эксперты опасаются, что срок будет перенесен. В Минздраве заявили “Ъ”, что сейчас в стране НКПП регулярно совершенствуется в соответствии со стратегией развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года и производством отечественных вакцин. План реализации стратегии содержит поэтапные мероприятия, которые проводятся с учетом планируемых сроков производства полного цикла вакцин на территории РФ, уточнили в министерстве.

По данным сопредседателя Всероссийского союза пациентов Яна Власова, на данный момент заключительную стадию клинических испытаний проходят две российские вакцины от менингококковой инфекции.

Крайне низкой эксперты посчитали и обеспеченность вакциной против вируса папилломы человека (ВПЧ): потребность в ней закрыта лишь на 5%. По данным Headway Company, объемы закупок этой вакцины по итогам девяти месяцев 2025 года, напротив, снизились год к году на 26% в упаковках и на 17% в деньгах, до 115 тыс. упаковок на 1 млрд руб. Срок внесения этой прививки в национальный календарь уже переносился с 2024 года на 2026 год. Компания «Нанолек», в октябре запустившая производство вакцины от ВПЧ в Кировской области, собирается выпустить ее в гражданский оборот во второй половине 2026 года.

Объем закупок вакцин против заболеваний, включенных в НКПП (корь, краснуха, паротит, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, гепатит В, туберкулез, грипп, гемофильная инфекция типа b и пневмококковая инфекция), в первой половине 2025 года также заметно снизился.

По данным аналитической компании Cursor, стоимость объявленных тендеров сократилась с 41,6 млрд до 6,4 млрд руб. Объемы медицинских госзакупок в январе—сентябре в целом оказались ниже на 8% год к году, следует из данных «РТС-тендера». Однако по итогам года они могут превысить прошлогодние показатели (см. “Ъ” от 27 ноября). Хотя наиболее высокий рост в сегменте демонстрируют госзакупки услуг лабораторий: обычно под ними подразумевается вакцинация сотрудников госучреждений и госкомпаний.

По мнению экспертов, опрошенных «Правом на здоровье», хотя пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала критическую опасность высококонтагиозных заболеваний, борьба с инфекциями так и не стала приоритетом для системы здравоохранения. Практическую реализацию мер по иммунопрофилактике в 2025 году, спустя шесть лет после пандемии, посчитали неудовлетворительной 70% опрошенных.

Сергей Леонов, глава комитета Госдумы по охране здоровья, 25 сентября: «Если вы пропагандируете отказ от прививок, то должны понимать, что занимаетесь антигосударственной деятельностью».

Среди препятствий для полноценной реализации таких мероприятий может быть нехватка бюджетных средств. Финансирование вакцинопрофилактики 60% опрошенных экспертов оценили как неудовлетворительное. Кроме того, мешает и недостаточность знаний о вакцинации у пациентов и самих врачей. Как отмечает главный научный сотрудник научного детско-подросткового отдела ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии инфекционных заболеваний» Минздрава Андрей Продеус, даже медработники часто не только не понимают смысла прививок, но и высказываются против них.

