Определились все полуфиналистки Wimbledon

12-я ракетка мира Линда Носкова стала последней полуфиналисткой Wimbledon. В четвертьфинальном матче чешка победила бельгийку Элизе Мертенс, занимающую 27-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Встреча продолжалась 1 час 46 минут и завершилась со счетом 6:3, 7:5. Следующей соперницей чешки станет 13-я ракетка мира украинка Марта Костюк, которая ранее победила итальянку Джасмин Паолини (17-я в рейтинге WTA) — 6:3, 6:2.

В другой половине сетки сойдутся чешка Каролина Мухова (9) и американка Коко Гауфф (7). В четвертьфинале они оказались сильнее соответственно японки Наоми Осаки (14) и Джессики Пегулы (4) из США.

Все теннисистки впервые в карьере пробились в полуфинальную стадию Wimbledon. Встречи пройдут 9 июля.

Wimbledon — третий в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Общий призовой фонд турнира составляет £64,2 млн. В прошлом году победительницей в женском одиночном разряде стала полька Ига Швёнтек.

Таисия Орлова