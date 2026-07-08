Цены на нефть протестировали уровень $79 за баррель

Интенсивный обмен ударами между США и Ираном и резкие заявления президента США Дональда Трампа в отношении Тегерана спровоцировали скачок цен на нефть. Стоимость ближайшего к исполнению фьючерса на нефть Brent на бирже ICE в начале дня поднималась выше $79 за баррель, максимума за две недели. Даже с учетом последующей коррекции (до $78 за баррель) за два дня рост котировок превысил 8%.

«Инвесторы опасаются повторения ситуации февраля, когда в результате роста эскалации Иран перекрыл Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти»,— отмечает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Он не исключает, что в случае повторного перекрытия пролива цены могут превысить $100 за баррель.

Эксперты считают, что, так как договоренности между США и Ираном оказались ненадежными, реакция рынка на деэскалацию будет не такой быстрой, как раньше. «Инвесторы убедились, что любое соглашение может быть расторгнуто, поэтому снижение цен в случае очередного перемирия будет происходить медленнее»,— отмечает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.

Рост нефтяных котировок позитивно отразился на акциях российских компаний ТЭК. За два дня на торгах Московской биржи акции «Роснефти» подорожали на 12%, ЛУКОЙЛа — на 10%, «Газпрома» — на 5%, «Татнефти» — на 8%, отойдя от многомесячных и многолетних минимумов. «Инвесторы нашли повод, чтобы спекулятивно сыграть на повышение»,— констатирует господин Суверов.

Андрей Ковалев