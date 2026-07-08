Горячие пары

Североамериканский чемпионат мира по футболу, добравшись до стартующего 9 июля третьего раунда play-off, разбил участников на четыре похожие друг на друга четвертьфинальные пары. В каждой есть слишком очевидный фаворит и слишком очевидный аутсайдер. И в каждой к «бумажному» раскладу стоит все-таки относиться с известной долей скептицизма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аргентинская команда, ведомая Лионелем Месси (№10), и другие топовые сборные выглядят явными фаворитами четвертьфинальных противостояний, возможно, только на бумаге

Фото: Carlos Barria / Reuters Аргентинская команда, ведомая Лионелем Месси (№10), и другие топовые сборные выглядят явными фаворитами четвертьфинальных противостояний, возможно, только на бумаге

Фото: Carlos Barria / Reuters

На чемпионате мира по футболу почти через месяц после старта дело дошло до той стадии, от которой до медалей рукой подать. Даже до золота — всего-то три победы. А претендентов на него и награды менее ценные осталось лишь восемь: можно сказать — сливки элиты.

И состав восьмерки таков, что хочется констатировать: время идет, а в футболе мало что меняется, сколько ни расширяй формат турнира.

Она, эта восьмерка лучших, очень похожа на ту, что сформировалась на предыдущем первенстве в 2022 году. Половина североамериканских четвертьфиналистов — аргентинцы, французы, англичане, марокканцы — вообще те же самые, что и в Катаре. И «география» группы сильнейших сейчас практически идентична катарской.

В 2022-м все сборные, кроме одной-единственной, тоже представляли два флагманских региона — Европу и Южную Америку. Разве что теперь южноамериканское представительство сократилось с двух команд до минимального: бразильцы аргентинцев не поддержали. И та самая одна-единственная сборная-выскочка не новая. Снова честь «остального мира» выпало отстаивать марокканцам. В общем, стабильность исключительного уровня.

Но кое-чем четвертьфиналы 2022 года от четвертьфиналов 2026-го все же отличаются. Причем радикально.

В Катаре возникла удивительная ситуация. Все без исключения четвертьфинальные сочетания — Аргентина—Нидерланды, Хорватия—Бразилия, Франция—Англия, Марокко—Португалия — такие, что, определяя, у кого из них побольше шансов пройти дальше, к медалям, приходилось под микроскопом выискивать какие-то, может быть, важные нюансы. Соперники — равные по статусу, по возможностям. Не может быть такого исхода, чтобы изумил по-настоящему.

Нынче же ситуация прямо противоположная. В Северной Америке, что вообще-то тоже поразительно, в каждой из четырех пар совершенно нетрудно, не копаясь в деталях, а основываясь на факторах базовых, выделить слишком очевидного фаворита и слишком очевидного аутсайдера. Эту особенность прекрасно иллюстрируют, например, букмекерские котировки (см. справку).

Котировки Fonbet На выход в 1/2 финала 9 июля, 23:00. Франция—Марокко: 1,25 — 4,10 10 июля, 22:00. Испания—Бельгия: 1,30 — 3,50 12 июля, 00:00. Норвегия—Англия: 2,75 — 1,45 12 июля, 04:30. Аргентина—Швейцария: 1,33 — 3,30 На победу в турнире Франция — 2,80 Аргентина — 4,70 Испания — 4,70 Англия — 5,70 Норвегия — 15,00 Швейцария — 24,00 Бельгия — 30,00 Марокко — 33,00

Вряд ли кому-то придет в голову спорить с тем, что марокканцы смотрятся скромненько на фоне французов. И имена не такие звучные, и бэкграунд. Сборная Франции на обоих чемпионатах мира, предшествовавших нынешнему, играла в финале, а в 2022 году шагнула в него, справившись — не то чтобы бы совсем без труда, но уверенно — как раз с марокканцами. А для сборной Марокко катарский полуфинал был невиданным прорывом.

Вряд ли кому-то придет в голову ставить рядышком чемпионов Европы испанцев и бельгийцев. Сборную Бельгии, от «золотого поколения» которой к этому чемпионату остались лишь постаревшие осколки, строго говоря, в четвертьфинале и не ждали. «Золотое поколение» — это про испанскую команду.

Вряд ли кому-то придет в голову считать, что норвежцы — это ровня англичанам. Одни на мировых первенствах не выступали без малого три десятилетия, вторые — безусловный гранд, все время, на любых турнирах охотящийся за призами. Топ-восьмерка — их, англичан, территория, но никак не норвежская.

Вряд ли кому-то придет в голову сомневаться в том, что сборная Аргентины и сборная Швейцарии — это две разные футбольные вселенные. Аргентинская, в 2022 году украшенная третьей победой на чемпионатах мира, куда масштабнее, фактурнее.

Перед североамериканскими четвертьфиналами приходится с микроскопом высматривать уже не детальки, указывающие на разницу, а намеки на то, что в реальности расклад может оказаться намного интереснее «бумажного».

Они, кстати, когда напрягаешь зрение и память, обнаруживаются.

А что, если бои без правил, которые устроили французам в 1/8 финала на 40-градусной жаре парагвайцы, не прошли для Килиана Мбаппе и его партнеров бесследно? Выглядели они после тех борцовских захватов, подножек и тычков, надо признать, довольно потрепанными.

А что, если, фиксируя сход «золотого поколения» бельгийцев, их все же напрасно недооценили? Бывает же так, что упрямые работяги ценнее заслуженных артистов. Со сборной США бельгийская команда без Кевина Де Брёйне расправилась так жестоко, что испанцы могли бы позавидовать. А американцев ведь все боялись.

А что, если норвежский бомбардир Эрлинг Холанн вновь, как и в игре, в которой он выкинул на свалку бразильцев, наденет супергеройскую мантию? Тогда англичанам явно будет непросто. Что-то до сих пор их защита не производила впечатления такой, которая монстра сожрет и не подавится: прогибалась и перед мексиканцами, и перед конголезцами.

А что, если принимать в расчет в первую очередь не титул аргентинцев, не вечную молодость Лионеля Месси, а вектор их движения по сетке турнира: сначала — бодрый, без запинок, групповой этап, за ним — два матча на выживание в play-off со сборными Кабо-Верде и Египта. Тревожная же тенденция. И заодно вспомнить, что выбивать чемпионов — это фирменная швейцарская фишка.

Сборной Швейцарии на двух подряд европейских первенствах такой трюк удавался: в 2021 году пострадали мировые чемпионы французы, в 2024-м — чемпионы континентальные итальянцы. В тех матчах на расклад, не суливший ничего хорошего, ей было как-то наплевать.

Алексей Доспехов