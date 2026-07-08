Деньги на взятки растворились по дороге

В Краснодаре вступил в силу приговор Александру Чегодаеву, который был осужден на девять лет за мошенничество со средствами семьи экс-директора АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексея Руднева. После того как господин Руднев попал под уголовное преследование, у его родных злоумышленники, среди которых был и Чегодаев, получили 130 млн руб. якобы на взятки сотрудникам следствия и судьям. Деньги пропали, а сам Алексей Руднев недавно был приговорен к 21 году колонии за должностные преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд оставил без изменений приговор жителю Краснодара Александру Чегодаеву, признанному виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) со средствами родственников Алексея Руднева, бывшего директора АО «Газпром газораспределение Краснодар». Апелляционное определение по делу господина Чегодаева опубликовано на сайте суда 8 июля.

Суд установил, что в 2021 году, вскоре после ареста попавшего под уголовное преследование Алексея Руднева злоумышленники, в числе которых был Александр Чегодаев, предложили родственникам фигуранта дела передать взятку должностным лицам правоохранительной и судебной системы.

В ходе переговоров с адвокатами господина Руднева была названа сумма — 130 млн руб., за это посредники пообещали обеспечить смягчение меры пресечения, а также переквалификацию обвинения на менее тяжкие составы.

Средства, полученные от родственников, сначала попали к одному из посредников, который был задержан. Он и рассказал о том, что передал деньги Александру Чегодаеву. Вскоре после этого посредник скончался в следственном изоляторе. В свою очередь, господин Чегодаев отрицал получение денег и утверждал, что их судьба ему неизвестна. В итоге средства так и не были обнаружены.

Помимо эпизода с мошенничеством, Александра Чегодаева и его сообщника Арслана Абдурашидова признали виновными в грабеже — фигуранты отобрали дорогостоящее оборудование у сотрудника приемного пункта использованных автомобильных катализаторов в городе Славянске-на-Кубани. Дело рассматривал Славянский горсуд, который назначил Чегодаеву наказание в виде лишения свободы на срок девять лет, Абдурашидову — на шесть лет и шесть месяцев, обоим в колонии строгого режима.

Адвокат Александр Харченко, осуществляющий защиту Александра Чегодаева, сообщил “Ъ”, что он подал кассационную жалобу на приговор, но только по эпизоду грабежа.

«Абдурашидов при участии Чегодаева забрал оборудование у своего компаньона, я прошу квалифицировать этот эпизод как самоуправство. Что касается мошенничества, то Александр Чегодаев частично признает вину, хотя его участие было минимальным и сводилось к пособничеству»,— пояснил адвокат.

Процесс по обвинению Алексея Руднева и еще восьми подсудимых, в том числе его бывших подчиненных — руководящих сотрудников АО «Газпром газораспределение Краснодар», завершился 14 мая этого года. Кузьминский райсуд Москвы признал фигурантов дела виновными в причастности к организованному преступному сообществу, а также в получении взяток на общую сумму 166 млн руб. (ст. 210 и ст. 290 УК РФ). В период с 2017 по 2021 год сотрудники компании получали от застройщиков незаконное вознаграждение за подключение объектов к сетям газоснабжения. Алексей Руднев приговорен к 21 году лишения свободы, а также к штрафу в сумме 300 млн руб. Остальные подсудимые получили от 8 до 20 лет.

Анна Перова, Краснодар