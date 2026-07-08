Дома у бывшего президента Бразилии Болсонару прошел обыск
Полиция Бразилии провела обыск в доме бывшего президента Жаира Болсонару, где он находится под арестом. Сотрудники правоохранительных органов искали оружие и боеприпасы, сообщает местная газета Estadao. Ордер на обыск выдал Верховный суд Бразилии. Защита бывшего политика утверждает, что ничего незаконного найдено не было.
По информации Estadao, в июне полиция изъяла восемь пистолетов в столичном регионе, которые были зарегистрированы на Жаира Болсонару: по закону они должны были храниться в отделе полиции. Следствие хотело проверить, нет ли в доме еще оружия, поскольку экс-президент с прошлой недели находится под домашним арестом по состоянию здоровья.
Адвокат Жаира Болсонару Жоао Энрике де Фрейтас вскоре после обыска сообщил, что полиция не нашла ни оружия, ни боеприпасов. Он подчеркнул, что защита политика уже передавала правоохранительным органам данные о местонахождении оружия. По данным Reuters, прокуратура после обыска разрешила Жаиру Болсонару остаться под домашним арестом.
Жаир Болсонару занимал пост президента Бразилии с 2019 по 2023 год. После проигрыша главы государства на выборах в 2023-м его сторонники устроили протесты в столице и ворвались в Национальный конгресс, Президентский дворец и Верховный суд. В сентябре 2025 года политика приговорили к 27 годам лишения свободы за попытку госпереворота. Из-за проблем со здоровьем его уже несколько раз переводили под домашний арест или в спецблок с более комфортными условиями.
Жаир Болсонару был президентом Бразилии с 2019 по 2023 год. В сентябре 2025 года он был приговорён Федеральным верховным судом Бразилии к 27 годам и 3 месяцам тюремного заключения за попытку государственного переворота, направленного на предотвращение прихода к власти Луиса Инасиу Лулы да Силвы, победившего на выборах 2022 года. Болсонару стал первым бывшим президентом Бразилии, осужденным за посягательство на демократию, несмотря на историю страны с военными переворотами.
Судебный процесс сопровождался вмешательством со стороны США. Президент США Дональд Трамп поддержал Болсонару, назвав процесс «охотой на ведьм» и угрожая санкциями против Бразилии, в том числе введением пошлин на бразильские товары и визовыми ограничениями для судей Верховного суда. Эти действия, однако, укрепили позиции действующего президента Лулы да Силвы.
Проблемы со здоровьем, включая боли в животе после покушения в 2018 году, являются одной из причин, по которой экс-президента неоднократно переводили под домашний арест или в специальные тюремные блоки с улучшенными условиями. Например, в конце декабря 2025 года он был временно освобожден для проведения операции по удалению грыжи.