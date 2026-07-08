Дома у бывшего президента Бразилии Болсонару прошел обыск

Полиция Бразилии провела обыск в доме бывшего президента Жаира Болсонару, где он находится под арестом. Сотрудники правоохранительных органов искали оружие и боеприпасы, сообщает местная газета Estadao. Ордер на обыск выдал Верховный суд Бразилии. Защита бывшего политика утверждает, что ничего незаконного найдено не было.

По информации Estadao, в июне полиция изъяла восемь пистолетов в столичном регионе, которые были зарегистрированы на Жаира Болсонару: по закону они должны были храниться в отделе полиции. Следствие хотело проверить, нет ли в доме еще оружия, поскольку экс-президент с прошлой недели находится под домашним арестом по состоянию здоровья.

Адвокат Жаира Болсонару Жоао Энрике де Фрейтас вскоре после обыска сообщил, что полиция не нашла ни оружия, ни боеприпасов. Он подчеркнул, что защита политика уже передавала правоохранительным органам данные о местонахождении оружия. По данным Reuters, прокуратура после обыска разрешила Жаиру Болсонару остаться под домашним арестом.

Жаир Болсонару занимал пост президента Бразилии с 2019 по 2023 год. После проигрыша главы государства на выборах в 2023-м его сторонники устроили протесты в столице и ворвались в Национальный конгресс, Президентский дворец и Верховный суд. В сентябре 2025 года политика приговорили к 27 годам лишения свободы за попытку госпереворота. Из-за проблем со здоровьем его уже несколько раз переводили под домашний арест или в спецблок с более комфортными условиями.