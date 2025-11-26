Экс-президенту Бразилии прописали строгий режим

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару начал отбывать 27-летний тюремный срок за руководство попыткой государственного переворота после поражения на выборах 2022 года. Менее чем за год до новых президентских выборов у правых сил Бразилии по-прежнему нет явного лидера. В то же время действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва смог выправить низкие рейтинги и стать фаворитом предвыборной гонки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару

Фото: Adriano Machado / Reuters Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару

Фото: Adriano Machado / Reuters

Уголовное преследование президентов Бразилии давно стало почти рутинной практикой, однако приговор, вынесенный Жаиру Болсонару, беспрецедентен: до этого ни один бывший лидер не был уличен в попытке госпереворота. Дело лидера правых начали рассматривать в Верховном суде в марте 2025 года. Ему и его сообщникам вменяли в вину пять эпизодов, включая дискредитацию результатов президентских выборов 2022 года, организацию госпереворота и планирование убийства Лулы да Силвы и ряда высокопоставленных чиновников. По версии следствия, именно Болсонару стоял за организацией масштабных протестов 8 января 2023 года, которые переросли в штурм правительственных зданий в Бразилиа.

Верховный суд признал Болсонару виновным еще в сентябре, а 25 ноября объявил об окончательном завершении процесса и отправил экс-президента отбывать наказание. Вместе с ним были осуждены шесть ближайших сторонников, среди них экс-глава администрации президента Валтер Брага Нету, бывший министр обороны Паулу Сержиу Ногейра и экс-глава ВМС Бразилии Алмир Гарнье Сантуш. Сам лидер правых находился под домашним арестом с августа, а 22 ноября был взят под стражу после неудачной попытки снять электронный браслет с ноги при помощи паяльника.

Свои действия Болсонару объяснил галлюцинациями на фоне приема медикаментов и уверенностью в наличии в девайсе прослушивающего устройства.

Свой 27-летний срок экс-президент будет отбывать в штаб-квартире Федеральной полиции в столице страны. Ему выделили отдельную 12-метровую камеру с телевизором, холодильником и ванной комнатой. В похожих условиях содержался и Лула да Силва, осужденный в 2017 году по обвинению в отмывании денег и коррупции. Адвокаты Болсонару добивались перевода политика под домашний арест, ссылаясь на его состояние здоровья, однако председатель Верховного суда Алешандри ди Морайс отказал и подчеркнул, что приговор не подлежит обжалованию.

Вероятно, что со временем экс-президента переведут под домашний арест (состояние его здоровья действительно вызывает опасения), не исключено и помилование в случае прихода к власти правого кандидата. Пока же в рейтингах лидирует действующий президент да Силва — и этот расклад сложился не без помощи США.

Американский президент Дональд Трамп после начала уголовного процесса назвал преследование Болсонару «охотой на ведьм» и предпринял ряд шагов для освобождения своего соратника. Вашингтон ввел визовые ограничения в отношении судей Верховного суда и наложил пошлины в 40% на бразильские товары, доведя общую тарифную ставку до 50%. В случае осуждения Болсонару США грозились новыми санкциями. Лула да Силва ответил резкой критикой, напомнив, что дело Болсонару находится в юрисдикции Верховного суда и не подлежит внешнему давлению.

Готовность дать отпор Трампу спровоцировала рост его личного рейтинга, который до этого держался на крайне низких уровнях.

Изначально да Силву в случае выдвижения на новый срок на президентских выборах в октябре 2026 года (ему могут помешать проблемы со здоровьем) считали аутсайдером. Согласно опросам, левого президента обходил любой потенциальный кандидат от правых. Теперь же он опережает любого соперника. Такой результат показал последний опрос Genial/Quaest, опубликованный в середине ноября: рейтинг да Силвы колеблется в пределах 47–48%, хотя еще весной не превышал 34%.

Пока причин для беспокойства у да Силвы нет: недавно США отменили надбавку в 40% на бразильские товары, а Трамп, ранее защищавший экс-президента, сдержанно воспринял новости о его судьбе. По данным CNN Brasil, такая смена позиции связана с разочарованием американского лидера в Болсонару и нежеланием ассоциироваться с «политическим неудачником». Массовых протестов сторонников лидера правых также не наблюдается: у суда собрались лишь несколько сотен человек, а прошлые акции не собирали и 5 тыс. участников. При таком раскладе правым силам необходимо как можно скорее определиться с фигурой нового лидера, который составит конкуренцию окрепшему да Силве на выборах.

Вероника Вишнякова