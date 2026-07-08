Составлено ИИ-Ассистентъ

Уголовная ответственность за нарушение порядка деятельности иностранных агентов наступает за неоднократные нарушения в течение календарного года, а за сотрудничество с нежелательной организацией предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Ранее Министерство юстиции Российской Федерации предлагало ввести уголовную ответственность за несоблюдение закона об иноагентах, проводя аналогии с законодательством США, Великобритании и Австралии.

В некоторых случаях уже возбуждались уголовные дела против лиц, признанных иностранными агентами, после того как их дважды привлекали к административной ответственности за аналогичные нарушения. Например, в отношении блогера Марата Никандрова, признанного иностранным агентом, уголовное дело было возбуждено из-за неоднократных штрафов за нарушение порядка деятельности иноагента. Также сообщалось о возможном возбуждении уголовного дела в отношении Льва Шлосберга (внесен в реестр иноагентов) после двух административных взысканий за отсутствие маркировки. Повторное нарушение порядка деятельности иноагентов, включая отсутствие маркировки, с декабря 2022 года влечёт уголовную ответственность по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ.

Комиссия Государственной Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России также направляла в Генеральную прокуратуру материалы о попытках иностранных агентов дискредитировать саммиты, и за участие в деятельности нежелательной организации может быть предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Организация деятельности нежелательной организации грозит наказанием до шести лет лишения свободы. Следует отметить, что с 2024 года Госдума рассматривает поправки, позволяющие привлекать к уголовной ответственности за содействие антироссийским решениям международных организаций, если преступления совершены «из корыстных побуждений или по найму», с возможностью конфискации имущества.