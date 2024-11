Минюст объявил иноагентами политолога Становую и исследовательский центр «Сова»

Министерство юстиции России 29 ноября внесло в реестр иностранных агентов политолога Татьяну Становую, исследовательский центр «Сова» и проект «Радио Сахаров».

В сообщении Минюста говорится, что:

Татьяна Становая распространяла публикации иноагента, участвовала в создании материалов нежелательных организаций, а также распространяла ложную информацию о решениях органов российской власти. Проживает за пределами России;

Центр «Сова» распространял материалы иноагентов и ложную информацию о решениях органов публичной власти, а также получал денежные средства от иностранного источника;

«Радио Сахаров» распространял ложную информацию о решениях российских властей, участвовал в распространении материалов иноагентов и предоставлял им информационную площадку.

Татьяна Становая — старший научный сотрудник центра изучения России и Евразии Фонда Карнеги (объявлен иноагентом и признан в РФ нежелательным). Она ведет Telegram-канал на 28 тыс. подписчиков, где анализирует политическую ситуацию в России, а также выступает экспертом на различных площадках. Госпожа Становая также является автором статей и авторских колонок изданиях «Ведомости», The Washington Post, The Guardian, Le Figaro, The Wall Street Journal.

«Радио Сахаров» — проект команды Сахаровского центра, ликвидированного по решению Верховного суда. Проект представляет собой онлайн-радио и подкаст-платформу. Гостями в эфирах проекта выступали политологи , историки, социологи и экономисты. «Радио Сахаров» создан при поддержке CORRECTIV — первого в Германии независимого центра расследовательской журналистики.

Исследовательский центр «Сова» — московский центр, изучающий проблемы национализма и ксенофобии, взаимоотношения религии и общества, формирование и реализация антиэкстремистской политики в России. Центр существовал с 2002 года в виде региональной общественной организации под названием Информационно-аналитический центр «Сова», но был ликвидирован в апреле 2023 года по иску Минюста. В текущем составе исследователей центр снова начал функционировать в августе 2023 года.