В Эрмитаже вводят вечерние и дневные билеты с разными ценами

Государственный Эрмитаж с 14 июля начнет тестировать новую систему регулирования потока посетителей. Для этого музей вводит гибкие тарифы: вечерние билеты будут значительно дешевле дневных, рассказали в культурном учреждении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 14 июля стоимость билетов будет зависеть от времени визита

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ С 14 июля стоимость билетов будет зависеть от времени визита

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как сообщили в музее, до 80% посетителей приходят в Главный музейный комплекс с 11:00 до 16:00, что создает повышенную нагрузку на инфраструктуру. В летний сезон ситуация осложняется жаркой погодой, поэтому новая система призвана перераспределить поток гостей и повысить комфорт и безопасность посещения.

С 14 июля стоимость билетов будет зависеть от времени визита. По вторникам, пятницам и субботам билет на сеансы с 11:00 будет стоить 1200 рублей, с 16:00 — 700 рублей, а с 18:00 — 500 рублей. По средам, четвергам и воскресеньям билет на 11:00 также обойдется в 1200 рублей, а на 16:00 — в 700 рублей.

Таким образом, вечерние сеансы будут в 1,7–2,4 раза дешевле дневных. В Эрмитаже рассчитывают, что это поможет снизить нагрузку на залы в часы пик. При этом изменения не коснутся льготных категорий посетителей — для них действующая система бесплатного и льготного посещения сохранится.

Карина Дроздецкая