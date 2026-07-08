Аксенов назвал напряженной ситуацию с топливом и электричеством в Крыму

Ситуация с поставками топлива в Крым «остается напряженной и сохранится на некоторое время», заявил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, «в определенные дни топлива в свободной продаже не будет». Власти Крыма работают над решением проблемы с федеральным центром, заверил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Определенный дефицит информации по этим вопросам обусловлен тем, что, к сожалению, большинство решений, которые сегодня принимаются для выхода из сложившегося кризиса, озвучивать в публичном поле невозможно»,— сказал господин Аксенов.

Он также сообщил, что «точных графиков подачи электричества не будет, проблема с поставками электроэнергии сохраняется».

Глава Крыма подчеркнул, что местные органы власти работают в круглосуточном режиме. «Единство, доверие и уважение, помощь друг другу — это то, что позволит нам успешно пройти кризис. Мы с честью из него выйдем», — пообещал господин Аксенов.

Дефицит топлива в Крыму и Севастополе возник в конце мая. На автозаправочных станциях действуют ограничения на продажу топлива. 6 июля на всей территории Крыма произошел блэкаут. На данный момент без электроснабжения остаются несколько городов и районов. Сегодня ГУП «Вода Крыма» предупредило о перебоях с водоснабжением из-за аварийных работ на сетях «Крымэнерго».