В курортных районах Крыма отключат воду из-за аварийных работ

Составлено ИИ-Ассистентъ

В Крыму аварии на водопроводных сетях происходят регулярно, оставляя без водоснабжения различные населенные пункты, включая Симферополь, Джанкой, Феодосию, Евпаторию и Керчь. Например, в 2023 году из-за аварии на магистральном водоводе в Евпатории без воды остались более 120 тыс. человек, а Красноперекопск и близлежащие села также были полностью лишены водоснабжения. В 2025 году ряд аварий частично оставил без воды шесть населенных пунктов, а годом ранее из-за аварии в Керчи без водоснабжения прекратилось на более чем 80 улицах.

Проблемы с водоснабжением иногда связаны с непогодой или авариями на электросетях, которые приводят к отключению насосных станций. Также перебои в подаче воды могут быть вызваны чрезвычайными происшествиями, например, атаками БПЛА на объекты инфраструктуры. В 2024 году сообщалось, что в Феодосии возможны были перебои с подачей воды после атаки беспилотников на нефтебазу. В целом, для обеспечения стабильного водоснабжения и предотвращения подобных инцидентов регион активно модернизирует жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе системы водо- и теплоснабжения, на что был одобрен инфраструктурный кредит в 1,64 млрд рублей.