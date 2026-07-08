В Москве арестовали «генсека» запрещенных «Граждан СССР»

Останкинский районный суд Москвы отправил в СИЗО предполагаемого сторонника организации «Граждане СССР» (организация признана экстремистской в России и запрещена) Владимира Корякина. Ему инкриминируют организацию работы экстремистской организации, следует из данных суда.

В карточке дела указано, что заседание об избрании меры пресечения гражданину Корякину проходило 19 июня. По аналогичному обвинению в тот же день арестовали Николая Шипилова. 22 и 23 июня защита фигурантов обжаловала решение об аресте. Подробности дела неизвестны. По вменяемой статье (ч. 2 ст. 282.2 УК) фигурантам грозит до шести лет колонии.

По данным газеты «Известия», Владимир Корякин — глава организации «Граждане СССР» (организация признана экстремистской в России и запрещена). Telegram-канал Shot пишет, что мужчина называет себя «избранным главой КПСС» и в 2019 году информировал ООН, что «лично уничтожил Россию». Николай Шипилов, по данным канала, называет себя первым зампредседателя организации.

Последователи «Граждан СССР» (организация признана экстремистской в России и запрещена) считают, что Советский Союз продолжает де-юре существовать как суверенное государство и международный субъект. Сторонники движения не признают конституционный строй России и отказываются соблюдать действующее законодательство. Организацию признали экстремистской в августе 2024 года. В декабре 2025 года суд в Сочи приговорил к трем и пяти годам колонии двух активистов движения.

Никита Черненко