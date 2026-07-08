В Москве арестовали «генсека» запрещенных «Граждан СССР»
Останкинский районный суд Москвы отправил в СИЗО предполагаемого сторонника организации «Граждане СССР» (организация признана экстремистской в России и запрещена) Владимира Корякина. Ему инкриминируют организацию работы экстремистской организации, следует из данных суда.
В карточке дела указано, что заседание об избрании меры пресечения гражданину Корякину проходило 19 июня. По аналогичному обвинению в тот же день арестовали Николая Шипилова. 22 и 23 июня защита фигурантов обжаловала решение об аресте. Подробности дела неизвестны. По вменяемой статье (ч. 2 ст. 282.2 УК) фигурантам грозит до шести лет колонии.
По данным газеты «Известия», Владимир Корякин — глава организации «Граждане СССР» (организация признана экстремистской в России и запрещена). Telegram-канал Shot пишет, что мужчина называет себя «избранным главой КПСС» и в 2019 году информировал ООН, что «лично уничтожил Россию». Николай Шипилов, по данным канала, называет себя первым зампредседателя организации.
Последователи «Граждан СССР» (организация признана экстремистской в России и запрещена) считают, что Советский Союз продолжает де-юре существовать как суверенное государство и международный субъект. Сторонники движения не признают конституционный строй России и отказываются соблюдать действующее законодательство. Организацию признали экстремистской в августе 2024 года. В декабре 2025 года суд в Сочи приговорил к трем и пяти годам колонии двух активистов движения.
Решение о ликвидации и запрете межрегиональной общественной организации «Граждане СССР» вступило в силу в июле 2022 года по решению Самарского областного суда. С этого времени ее деятельность официально признана экстремистской. Организация также внесена в Федеральный список запрещенных экстремистских материалов Минюста РФ. Несмотря на запрет, сторонники движения продолжают свою деятельность, отказываясь признавать распад СССР, действующие российские законы и органы власти.
Уголовные дела по статье 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации или участие в ней) возбуждаются по всей России. Например, в феврале 2025 года УФСБ по Амурской области пресекло деятельность сторонника «Граждан СССР», который, помимо участия, был причастен к подготовке терактов и незаконному хранению оружия. В октябре 2024 года в Кузбассе трое участников организации были арестованы за нападение на сотрудника ГИБДД, а в Башкирии и Хакасии в разное время к ответственности привлекались участники, пропагандирующие идеи движения в интернете и через распространение агитационных материалов. Один из руководителей другой организации, «Президиум Верховного Совета СССР», Владимир Корякин, также был арестован в Перми в сентябре 2024 года по аналогичным обвинениям.