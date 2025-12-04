Двое «граждан СССР» в Сочи получили до пяти лет колонии

Сочинский суд вынес приговор местным жителям за в участие и склонение к участию в организации «Граждане СССР» (признана экстремистской и запрещена в России). Мать и сын, Юлия и Ярослав Рыбины, получили 5 лет и 3 года колонии общего режима соответственно.

Лазаревский районный суд признал их виновными в участии в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Женщина пыталась приобщить к движению мужа. За это ее также осудили по статье о склонении к участию в экстремистском движении (1.1 ст. 282.2 УК РФ)

«Граждане СССР» (признана экстремистской и запрещена в России) — движение, не признающее распад Советского Союза и не признающее легитимность нынешних государственных структур. 24 августа 2022 года внесено Минюстом в список экстремистских организаций.

11 ноября в районный суд направили уголовное дело против Юлии и Ярослава Рыбиных. В июне фигурантов остановили сотрудники ДПС. Мать и сын передвигались по городу на автомобиле с символикой запрещенной организации и с номерным знаком «неустановленного образца». В ходе проверки они предъявили паспорта СССР.