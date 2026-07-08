Госдума приняла закон о маркировке созданного ИИ контента

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтении приняли закон о маркировке аудио- и видеоматериалов, созданных с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ). Владельцев крупных интернет-ресурсов мера обязывает обеспечить такую маркировку. Этот пункт входит в базовый закон о поддержке развития ИИ в России.

Закон о регулировании ИИ прошел первое чтение накануне. Помимо маркировки созданного нейросетями контента, он также вводит категории суверенной и национальной больших фундаментальных моделей. Суверенную будет разрабатывать российское юрлицо, она полностью контролируется им на всех стадиях жизненного цикла и размещается в российских центрах обработки данных. Национальная же может использовать зарубежные компоненты, которые распространяются на условиях открытой лицензии.

Документом также регулируются отношения, связанные с разработкой, внедрением и применением ИИ-программ. Среди таких продуктов — российские YandexGPT и GigaChat, а также зарубежные ChatGPT, Gemini и DeepSeek.

Еще одна статья закона сосредоточена вокруг использования результатов интеллектуальной деятельности. Обработка информации для обучения суверенных и национальных моделей нарушением авторских прав считаться не будет, если разработчик правомерно получил экземпляр произведения или оно находилось в открытом доступе.

По словам профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко, закон носит рамочный характер. Это значит, что после его принятия можно будет урегулировать все связанные с ИИ вопросы в подзаконных актах.

Подробности — в материале «Ъ» «ИИ в законе».