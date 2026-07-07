ИИ в законе

Госдума приняла в первом чтении 7 июля правительственный законопроект о поддержке развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) в РФ. Документ носит сугубо рамочный характер, что, как пояснил депутатам «цифровой» вице-премьер Дмитрий Григоренко, дает возможность уже после его принятия отдельно урегулировать все связанные с ИИ вопросы в подзаконных актах. В частности, Минцифры уже к осени обещает представить первые документы, касающиеся наиболее спорных тем, в том числе соблюдения авторских прав.

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Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Робот на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России» (июнь 2026 года)

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Законопроект «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации» правительство внесло в нижнюю палату парламента 25 июня. 7 июля документ принят в первом чтении, второе чтение назначено уже на 8 июля. Принимаемый по аналогии с другими странами закон создает правовую основу для внедрения отечественных ИИ-разработок в экономику РФ. Документ депутатам представил замминистра цифрового развития Иван Лебедев, на обсуждении присутствовали глава Минцифры Максут Шадаев и вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Иван Лебедев отметил, что законопроект представляет собой рамочную правовую архитектуру, которая создает условия для развития технологии ИИ и даст возможность России не отставать от других стран.

«Фокус законопроекта направлен на не режим регулирования. Больше всего акцентов мы сделали на поддержку именно развития технологий ИИ. Провели широкое обсуждение с бизнесом, с госорганами. В этом смысле, мне кажется, получилась достаточно сбалансированная конструкция, которая позволяет развивать ИИ в России»,— сказал замминистра.

Документ описывает две категории ИИ-моделей: суверенная (должна быть разработана на всех этапах только российским юрлицом и работать только на инфраструктуре РФ) и национальная (в существенной степени разработана российским юрлицом, но ее компоненты могут включать решения с открытым исходным кодом). Указано, что модели обязаны соответствовать российскому законодательству и «традиционным духовно-нравственным ценностям».

Законопроект также предполагает поддержку разработчиков таких моделей ИИ, включая доступ к данным, необходимым для обучения (см. “Ъ” от 22 июня).

При этом регулирование наиболее спорных вопросов, в том числе об авторских правах или ответственности за результат работы ИИ, оставлено на уровне подзаконных актов.

«Законопроект рамочный, который дает возможность потом, после его принятия, отдельно решать вопросы — от доступа к данным до ответственности»,— пояснил Дмитрий Григоренко.

У депутатов, однако, вопросы возникли уже сейчас. Так, Николая Новичкова из «Справедливой России» обеспокоила проблема доступа к данным ИИ-разработчиков из среднего и малого бизнеса. Иван Лебедев сообщил, что планируется подготовить документ, который установит подход к доступу к наборам данных в целом, а не только в отношении суверенных и национальных фундаментальных моделей. Ирина Филатова из фракции КПРФ отметила, что в законопроекте обозначена цель обеспечения безопасности личности, общества и государства, но очень рамочно. «Это очень большой блок, работа над ним ведется. Планируем к осени уже что-то первое показать по этому направлению»,— отметил представитель Минцифры.

Также к этому времени, по его словам, планируется определиться с регулированием непростого вопроса использования объектов авторского права. Певец и депутат Денис Майданов из «Единой России» в связи с этим отметил необходимость «совместно предложить верное законодательное решение, с одной стороны, для беспрепятственного развития отечественного искусственного интеллекта, с другой стороны, для обеспечения интересов авторов».

«Фактически мы сейчас делегируем вам (правительству.— “Ъ”) полномочия по принятию подзаконных актов»,— подытожил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Мы контрольные полномочия с себя не снимаем, поэтому будем в любом случае уже осенью заслушивать, как идет реализация норм закона, как принимаются подзаконные акты, строить диалог с деловыми сообществами, с экспертами, с юристами»,— предупредил он представителей правительства.

Венера Петрова