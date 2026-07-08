Государству передали почти 100 объектов недвижимости бывшего судьи Момотова

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) обратила в доход государства имущество бывшего судьи Верховного суда, экс-председателя Совета судей Виктора Момотова. Всего стране передали 97 объектов недвижимости, сообщил «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-председатель Совета судей Виктор Момотов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Экс-председатель Совета судей Виктор Момотов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В госсобственность перешли активы бывшего судьи в Москве Краснодаре, Воронеже, Калининграде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Вологде и Нижнем Новгороде. В частности, речь идет о двух земельных участках в Ростове-на-Дону и Вологде. Также приставы конфисковали 18 участков, оформленных на сына Виктора Момотова, и 77 активов, владельцем которых был связанный с бывшим судьей предприниматель. Общая стоимость изъятого оценивается в 9 млрд руб.

В октябре 2025 года Останкинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии недвижимости Виктора Момотова. Суд установил, что он завладел активами коррупционным путем. Генпрокуратура утверждала, что бывший глава Совета судей использовал служебное положение для обхода антикоррупционных ограничений. Также судью связывали с предполагаемыми организаторами ОПГ «Покровские» — бизнесменами Аркадием Чебановым и Андреем Коровайко. 25 мая Высшая квалификационная коллегия судей отменила отставку господина Момотова.

Бывший судья отрицал обвинения в коррупции и связях с ОПГ. По его словам, он не совмещал работу судьей с предпринимательством, а обвинения назвал «небылицами».

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Никита Черненко