Государству передали почти 100 объектов недвижимости бывшего судьи Момотова
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) обратила в доход государства имущество бывшего судьи Верховного суда, экс-председателя Совета судей Виктора Момотова. Всего стране передали 97 объектов недвижимости, сообщил «Интерфакс».
Экс-председатель Совета судей Виктор Момотов
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
В госсобственность перешли активы бывшего судьи в Москве Краснодаре, Воронеже, Калининграде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Вологде и Нижнем Новгороде. В частности, речь идет о двух земельных участках в Ростове-на-Дону и Вологде. Также приставы конфисковали 18 участков, оформленных на сына Виктора Момотова, и 77 активов, владельцем которых был связанный с бывшим судьей предприниматель. Общая стоимость изъятого оценивается в 9 млрд руб.
В октябре 2025 года Останкинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии недвижимости Виктора Момотова. Суд установил, что он завладел активами коррупционным путем. Генпрокуратура утверждала, что бывший глава Совета судей использовал служебное положение для обхода антикоррупционных ограничений. Также судью связывали с предполагаемыми организаторами ОПГ «Покровские» — бизнесменами Аркадием Чебановым и Андреем Коровайко. 25 мая Высшая квалификационная коллегия судей отменила отставку господина Момотова.
Бывший судья отрицал обвинения в коррупции и связях с ОПГ. По его словам, он не совмещал работу судьей с предпринимательством, а обвинения назвал «небылицами».
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Иск Генпрокуратуры по делу бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова стал одним из нескольких громких подобных дел в 2025 году, когда в поле зрения надзорного ведомства оказались высокопоставленные представители судейского корпуса. В рамках антикоррупционных исков имущество изымалось у бывших председателей Краснодарского краевого суда Александра Чернова и Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова. Причем в случае с Траховым и его семьей, активы на общую сумму 13 млрд рублей были обращены в доход государства после признания ответчиками коррупционного происхождения имущества.
По версии Генпрокуратуры, Виктор Момотов с 2010 года использовал свое служебное положение для получения крупных доходов, скрывая их от контролирующих органов и злоупотребляя судейским иммунитетом. Среди изъятых активов – сеть отелей Marton, что, по мнению надзорного ведомства, указывает на фактическое владение Момотовым этим бизнесом, хотя официально отели принадлежали бизнесмену Андрею Марченко. Также Генеральная прокуратура связывала Момотова с холдингом «Покровский» и экс-главой Краснодарского краевого суда Александром Черновым.