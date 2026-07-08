Болельщик сборной Аргентины погиб во время празднования победы команды на ЧМ

Болельщик сборной Аргентины Франко Депаули скончался от удара камнем по голове во время празднования победы над командой Египта в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает Info Canuelas.

Инцидент произошел в городе Каньюэлас. Погибшему было 46 лет. После удара его доставили в больницу, однако он умер до прибытия в клинику. В течение 50 минут его пытались реанимировать. Врачи констатировали смерть в результате черепно-мозговой травмы.

С помощью камер видеонаблюдения полиция установила личность нападавшего. Им оказался 20-летний Иван Нахуэль Лебреро. По информации La Nacion, подозреваемый ранее был судим за ограбление. Ему будут предъявлены обвинения в убийстве по неосторожности.

Сборная Аргентины отыграла отставание в два мяча и победила со счетом 3:2. В четвертьфинале действующие чемпионы мира встретятся с командой Швейцарии.

Подробнее о матче — в материале «Ъ» «Лионель Месси продолжит защиту титула».

Таисия Орлова