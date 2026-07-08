Болельщик сборной Аргентины погиб во время празднования победы команды на ЧМ
Болельщик сборной Аргентины Франко Депаули скончался от удара камнем по голове во время празднования победы над командой Египта в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает Info Canuelas.
Инцидент произошел в городе Каньюэлас. Погибшему было 46 лет. После удара его доставили в больницу, однако он умер до прибытия в клинику. В течение 50 минут его пытались реанимировать. Врачи констатировали смерть в результате черепно-мозговой травмы.
С помощью камер видеонаблюдения полиция установила личность нападавшего. Им оказался 20-летний Иван Нахуэль Лебреро. По информации La Nacion, подозреваемый ранее был судим за ограбление. Ему будут предъявлены обвинения в убийстве по неосторожности.
Сборная Аргентины отыграла отставание в два мяча и победила со счетом 3:2. В четвертьфинале действующие чемпионы мира встретятся с командой Швейцарии.
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Эта трагедия произошла во время чемпионата мира по футболу, проходящего в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года. Аргентина является действующим чемпионом мира по футболу. В ходе этого чемпионата уже бывали смертельные инциденты, связанные с празднованием побед. Например, 1 июля в Мексике два человека погибли от удушения во время массовых празднований победы сборной Мексики над командой Эквадора в матче 1/16 финала.
Ранее, 2 июля, также в Мексике, четыре человека скончались во время празднования этой же победы. Тогда две женщины и мужчина были обнаружены без сознания и умерли от удушья, а ещё один мужчина скончался в больнице после эпилептического припадка и остановки сердца.