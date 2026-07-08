Паслер: проект строительства метро в Екатеринбурге реализуется по плану

Проект строительства метро в Екатеринбурге реализуется в плановом режиме, заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер на брифинге по итогам международной выставки «Иннопром-2026».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его словам, для реализации проекта в областном бюджете предусмотрено финансирование, заключено соглашение с администрацией Екатеринбурга. Город уже определил подрядчика, который займется разработкой концепции и технических решений проекта.

Сейчас специалисты анализируют пассажиропотоки и оценивают, где новые станции будут наиболее востребованы. После этого власти определят формат развития системы — наземное или подземное метро — с учетом инженерных, транспортных и экономических факторов.

«Когда город представит и защитит концепцию, мы оценим стоимость проекта и перейдем к вопросам его реализации»,— сказал Денис Паслер.

Губернатор подчеркнул, что запуск любых транспортных проектов должен основываться на детальном анализе пассажиропотока и экономической эффективности. По его словам, региону важно не только построить новую инфраструктуру, но и обеспечить ее востребованность и долгосрочную эффективность.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге нашли потенциального подрядчика для строительства новой станции метро «Северная».

Полина Бабинцева