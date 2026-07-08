Для строительства станции метро «Северная» в Екатеринбурге найден подрядчик

В Екатеринбурге нашли потенциального подрядчика для строительства новой станции метро «Северная», сообщили в мэрии. Она должна продлить первую линию от станции «Проспект Космонавтов» на север.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ

Потенциального подрядчика определило МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» для заключения муниципального контракта по подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО) проектирования и строительства новых участков метро. Основанием для разработки документации стал актуализированный генплан города до 2045 года.

Подрядчик обязан рассмотреть не менее трех вариантов трассировки и два диаметра тоннелей — 6 и 10 м. В рамках проекта необходимо определить протяженность линии в двухпутном исчислении, количество станционных комплексов, глубину их заложения, архитектурные и объемно-планировочные решения и параметры депо. Срок выполнения всех работ, включая получение согласований и экспертного заключения Главгосэкспертизы, установлен до 30 марта 2027 года. Финансирование проекта осуществляется совместно из бюджета Свердловской области и городского бюджета Екатеринбурга.

За работы подрядчика для строительства метро в Екатеринбурге готовы заплатить 200,9 млн руб. Подрядчик должен будет просчитать точную стоимость строительства метрополитена, предоставить сведения о прогнозных пассажиропотоках и центрах тяготения пассажирских потоков, а также предоставить информацию по необходимому отводу земельных участков и сносу капитальных объектов под проектируемый линейный объект.

Ирина Пичурина