Кремль счел нормальным явлением волатильность на фондовом рынке России
Макроэкономическая стабильность в России «абсолютно обеспечена», заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал волатильность на фондовом рынке «нормальной реакцией» на события в мире.
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Господин Песков заявил, что «ситуация абсолютно под контролем, она прогнозируемая». «Имеется необходимый запас прочности... Рынок всегда реагирует на события и в регионе, и в мире. Это нормальная реакция. Правительство занимается этим вопросом»,— сказал представитель Кремля во время брифинга.
На этой неделе индекс Московской биржи обновил многолетний минимум, закрывшись ниже 2200 пунктов. Продажи акций в РФ продолжаются на общем негативном новостном фоне. Негативный геополитический фон дополняется пессимистическими экономическими ожиданиями и корпоративными проблемами.
Подробности — в материале «Ъ» «Рынок не видит причин подниматься».
Волатильность на российском фондовом рынке, в частности по индексу Мосбиржи, часто объясняется сочетанием внутренних и внешних факторов. К внутренним относятся ужесточение денежно-кредитной политики Банка России и высокая ключевая ставка, которая делает депозиты более привлекательными, а также планы по увеличению налоговой нагрузки. Внешние факторы — это в первую очередь геополитическая напряженность и связанные с ней санкции, которые могут ограничивать рост рынка и провоцировать распродажи.
Чувствительность рынка к геополитике проявлялась неоднократно. Например, обострение отношений между Россией и США, а также новости о поставках вооружений Украине приводили к значительному падению индекса Мосбиржи. Ожидания позитивных изменений в геополитической ситуации, таких как переговоры между странами, напротив, способствовали росту, хотя этот оптимизм часто оказывался краткосрочным и не всегда перерастал в устойчивый тренд. Кроме того, на рынок могут влиять решения США по торговым тарифам и состояние мировой экономики, замедление которой снижает спрос на российский сырьевой экспорт.