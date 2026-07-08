Кремль счел нормальным явлением волатильность на фондовом рынке России

Макроэкономическая стабильность в России «абсолютно обеспечена», заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал волатильность на фондовом рынке «нормальной реакцией» на события в мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Песков заявил, что «ситуация абсолютно под контролем, она прогнозируемая». «Имеется необходимый запас прочности... Рынок всегда реагирует на события и в регионе, и в мире. Это нормальная реакция. Правительство занимается этим вопросом»,— сказал представитель Кремля во время брифинга.

На этой неделе индекс Московской биржи обновил многолетний минимум, закрывшись ниже 2200 пунктов. Продажи акций в РФ продолжаются на общем негативном новостном фоне. Негативный геополитический фон дополняется пессимистическими экономическими ожиданиями и корпоративными проблемами.

Подробности — в материале «Ъ» «Рынок не видит причин подниматься».