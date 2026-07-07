Индекс Мосбиржи обновил минимум с декабря 2022 года

Индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) на торгах в 11:05 падал на 3,1% — до 2127,18 пункта. В последний раз индикатор опускался ниже 2130 пунктов в конце декабря 2022 года.

По состоянию на 11:14 индекс Мосбиржи скорректировался на отметке 2130,4 пункта (-2,86%). К тому же моменту индекс РТС составлял 860,97 пункта (-2,88%).

Так российский фондовый рынок реагирует на геополитическую напряженность из-за конфликта на Украине и возможную паузу в снижении ключевой ставки. На последнем заседании Банк России опустил показатель с 14,5% до 14,25% годовых.