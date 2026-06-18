Россия и Украина проводят обмен телами погибших военнослужащих. Об этом сообщил РБК депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев. Российская сторона передаст 522 тела, украинская — 33.

В последний раз стороны обменивались телами погибших военнослужащих 15 мая. Россия получила 41 тело, украинской стороне передали 526 тел. В этот же день произошел обмен пленными по формуле «205 на 205». В апреле президент России Владимир Путин рассказал американскому президенту Дональду Трампу, что с начала 2025 года Россия передала Украине около 20 тыс. тел. Украинская сторона — около 500.