МККК помог подтвердить данные о более чем 1,7 тыс. пленных россиян

Составлено ИИ-Ассистентъ

С февраля 2022 года МККК посетил 4,7 тыс. российских и украинских военнопленных. В рамках этих визитов сотрудники МККК смогли передать 9,2 тыс. письменных и устных сообщений между военнопленными и их семьями, что помогает восстанавливать связь с близкими. Организация также оказывает помощь гражданскому населению, пострадавшему от конфликта, в координации с Российским Красным Крестом. Например, МККК предоставил денежную помощь более 13,7 тыс. человек в России и оказал поддержку в подготовке к учебному году 4218 детям.

МККК работает с обеими сторонами конфликта, а также с уполномоченными по правам человека как в России (в том числе ранее с Татьяной Москальковой), так и в Украине (Дмитрием Лубинцом), для решения гуманитарных вопросов, связанных с военнопленными, пропавшими без вести и гражданскими лицами. В своей работе МККК выступает как нейтральный посредник, что позволяет ему передавать информацию между сторонами конфликта, когда они не могут или не хотят напрямую общаться. Несколько раз организация предлагала свою помощь в организации обмена военнопленными, но Россия и Украина в основном осуществляют обмены самостоятельно, хотя и привлекают посредников, таких как ОАЭ. В декабре 2024 года омбудсмены России и Украины при содействии МККК обменялись посылками для военнопленных, передав по 1,5 тыс. свертков.

Организация работает также над проблемами пропавших без вести. С февраля 2022 года в Центральное агентство по розыску МККК поступило 275 тыс. звонков и писем от семей, ищущих своих родственников, а уже в начале июля 2025 года МККК объявил о 134 тыс. запросов о розыске. Это касается как военных, так и гражданских лиц. За это время МККК удалось предоставить информацию о судьбе или местонахождении 10,5 тыс. человек. Тема доступа к военнопленным остается сложной; МККК призывает стороны конфликта к более регулярному и беспрепятственному доступу к ним для оценки условий содержания и связи с семьями. При этом МККК не разглашает публично условия содержания военнопленных, чтобы не потерять доступ к ним, обсуждая эти вопросы конфиденциально с властями.