FIFA и UEFA не планируют снимать санкции с российских команд
Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) не планируют в ближайшее время допускать российские клубы и сборные к турнирам под своей эгидой. Об этом сообщает газета The Telegraph.
7 июля исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отменил рекомендации, ограничивавшие участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Также было восстановлено членство Олимпийского комитета России.
Ранее Sky News сообщили, что FIFA обсудит снятие запрета на участие российских команд в международных турнирах. При этом, по информации The Telegraph, FIFA и UEFA не собираются снимать ограничения с российских команд.
В феврале 2022 года FIFA и UEFA отстранили россиян и белорусов от участия в международных турнирах. Руководства обеих структур заявляли, что санкции продлятся до конца СВО.
Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях в феврале 2022 года на фоне начала специальной военной операции на Украине. Изначально организации заявляли, что санкции продлятся до окончания СВО. Президент UEFA Александер Чеферин неоднократно подчеркивал, что возвращение российских команд возможно только после завершения боевых действий на Украине. Тем не менее, организация смягчила позицию в отношении юношеских команд до 17 лет, разрешив им участвовать в турнирах в нейтральном статусе, без национальной символики и проведения матчей на территории России.
Президент FIFA Джанни Инфантино высказывал мнение о необходимости рассмотреть вопрос снятия санкций с российских команд, особенно на юношеском уровне, аргументируя это тем, что футбол не должен политизироваться. Российский футбольный союз (РФС) поддержал эту позицию и заявил о стремлении вернуть российские клубы и сборные на международную арену до наступления перемирия. РФС активно взаимодействует с UEFA и FIFA, а его представители входят в комитеты этих организаций, что свидетельствует о сохранении контактов, несмотря на отстранение.
За время отстранения, российские сборные и клубы участвовали только в товарищеских матчах, преимущественно с командами из Азии, а также Беларуси. РФС даже рассматривал возможность перехода в Азиатскую конфедерацию футбола, но в итоге решил сохранить членство в UEFA, надеясь на урегулирование ситуации. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию РФС на отстранение, признав действия UEFA и FIFA обоснованными, но временными.