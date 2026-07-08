FIFA и UEFA не планируют снимать санкции с российских команд

Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) не планируют в ближайшее время допускать российские клубы и сборные к турнирам под своей эгидой. Об этом сообщает газета The Telegraph.

7 июля исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отменил рекомендации, ограничивавшие участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Также было восстановлено членство Олимпийского комитета России.

Ранее Sky News сообщили, что FIFA обсудит снятие запрета на участие российских команд в международных турнирах. При этом, по информации The Telegraph, FIFA и UEFA не собираются снимать ограничения с российских команд.

В феврале 2022 года FIFA и UEFA отстранили россиян и белорусов от участия в международных турнирах. Руководства обеих структур заявляли, что санкции продлятся до конца СВО.

Арнольд Кабанов