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Бензин дольют из-за границы

Какие страны могут стать импортерами топлива в РФ

Россия ведет переговоры об импорте топлива. Эта мера призвана стабилизировать рынок и сбить ажиотаж, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он не назвал конкретные страны. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что власти рассматривают импорт как одну из мер нормализации на рынке, и напомнил, что сейчас действует нулевая экспортная пошлина на бензин. Как ожидается, она будет продлеваться.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Из каких стран Россия может закупать топливо? И помогут ли эти меры? Старший научный сотрудник Института энергетики и финансов Юрий Рыков считает, что импорт уменьшит дефицит, но лишь на время:

«Речь о Казахстане и Белоруссии в первую очередь. Я думаю, что в течение недели это станет уже заметно. Если это разовое явление, повредили НПЗ и сейчас его восстановят, то, естественно, такой кратковременный импорт стабилизирует ситуацию. Если подобное будет повторяться, например, перейдет в роль системных факторов, то она окажется достаточно неприятной. Неизвестно, сколько потребуется времени, что восполнить дефицит за счет импорта на длинной дистанции».

Правительство готово снизить стандарты для топлива до «Евро-2»

Ранее Владимир Путин признал, что удары по объектам инфраструктуры «создают проблемы». Он отметил, что дефицит топлива на внутреннем рынке есть, но не критический. 30 июня российский лидер провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Как сообщили в Кремле, стороны обсудили двусторонние проекты в торгово-экономической и энергетической областях. Независимый эксперт нефтегазового рынка Кирилл Родионов считает, что, помимо ближнего зарубежья, Россия может рассматривать и другие варианты:

«Косвенно на то, что именно Индия станет основным внешним поставщиком топлива на российский рынок, указывает и то, что расчеты по демпферу для так называемых уполномоченных импортеров будут осуществляться с привязкой к котировкам на индийском рынке. РФ продолжит экспортировать нефть на индийский рынок, это сырье станет использоваться для переработки. И часть выпускаемого топлива поступит обратно в Россию. Возможно, еще одним поставщиком станет Китай.

Бензин толкает на электротягу

Безусловно, сюда относятся Казахстан и Белоруссия. Но общий выпуск автомобильного бензина в последней в последние годы составлял чуть более 3 млн тонн в год. Этот объем менее чем на 10% эквивалентен потребностям российского рынка бензина.

При этом здесь есть несколько проблем. Во-первых, безусловно, если мы говорим именно о дальнем зарубежье, в первую очередь об Индии и Китае, то потребуется время на доставку топлива.

Это может занять до трех недель. Но главная сложность не столько в логистических издержках и временных затратах на доставку, но в первую очередь в том, что эти нефтепродукты будут очень дорогими. Они станут заметно превышать привычный для российских потребителей уровень. Возможно, стоит уполномоченных импортеров принудить к обязательной продаже бензина на бирже, тогда это позволит хотя бы частично снизить риски дальнейшего роста цен на нефтепродукты в России».

Бензиновый пресс выдавливает независимых

Ранее Федеральная антимонопольная служба запросила у двух независимых АЗС информацию о средневзвешенных ценах топлива, объемах и рентабельности продаж. После запроса частная сеть «Нефтьмагистраль» снизила стоимость литра горючего на своих заправках сразу на 15 руб. на основные сорта. Как писали СМИ, в компании объясняли изначальное повышение стоимости топлива импортом из Белоруссии.

Анна Кулецкая

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