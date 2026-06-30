Бензин дольют из-за границы

Россия ведет переговоры об импорте топлива. Эта мера призвана стабилизировать рынок и сбить ажиотаж, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он не назвал конкретные страны. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что власти рассматривают импорт как одну из мер нормализации на рынке, и напомнил, что сейчас действует нулевая экспортная пошлина на бензин. Как ожидается, она будет продлеваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Из каких стран Россия может закупать топливо? И помогут ли эти меры? Старший научный сотрудник Института энергетики и финансов Юрий Рыков считает, что импорт уменьшит дефицит, но лишь на время:

«Речь о Казахстане и Белоруссии в первую очередь. Я думаю, что в течение недели это станет уже заметно. Если это разовое явление, повредили НПЗ и сейчас его восстановят, то, естественно, такой кратковременный импорт стабилизирует ситуацию. Если подобное будет повторяться, например, перейдет в роль системных факторов, то она окажется достаточно неприятной. Неизвестно, сколько потребуется времени, что восполнить дефицит за счет импорта на длинной дистанции».

Ранее Владимир Путин признал, что удары по объектам инфраструктуры «создают проблемы». Он отметил, что дефицит топлива на внутреннем рынке есть, но не критический. 30 июня российский лидер провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Как сообщили в Кремле, стороны обсудили двусторонние проекты в торгово-экономической и энергетической областях. Независимый эксперт нефтегазового рынка Кирилл Родионов считает, что, помимо ближнего зарубежья, Россия может рассматривать и другие варианты:

«Косвенно на то, что именно Индия станет основным внешним поставщиком топлива на российский рынок, указывает и то, что расчеты по демпферу для так называемых уполномоченных импортеров будут осуществляться с привязкой к котировкам на индийском рынке. РФ продолжит экспортировать нефть на индийский рынок, это сырье станет использоваться для переработки. И часть выпускаемого топлива поступит обратно в Россию. Возможно, еще одним поставщиком станет Китай.

Безусловно, сюда относятся Казахстан и Белоруссия. Но общий выпуск автомобильного бензина в последней в последние годы составлял чуть более 3 млн тонн в год. Этот объем менее чем на 10% эквивалентен потребностям российского рынка бензина.

При этом здесь есть несколько проблем. Во-первых, безусловно, если мы говорим именно о дальнем зарубежье, в первую очередь об Индии и Китае, то потребуется время на доставку топлива.

Это может занять до трех недель. Но главная сложность не столько в логистических издержках и временных затратах на доставку, но в первую очередь в том, что эти нефтепродукты будут очень дорогими. Они станут заметно превышать привычный для российских потребителей уровень. Возможно, стоит уполномоченных импортеров принудить к обязательной продаже бензина на бирже, тогда это позволит хотя бы частично снизить риски дальнейшего роста цен на нефтепродукты в России».

Ранее Федеральная антимонопольная служба запросила у двух независимых АЗС информацию о средневзвешенных ценах топлива, объемах и рентабельности продаж. После запроса частная сеть «Нефтьмагистраль» снизила стоимость литра горючего на своих заправках сразу на 15 руб. на основные сорта. Как писали СМИ, в компании объясняли изначальное повышение стоимости топлива импортом из Белоруссии.

Анна Кулецкая