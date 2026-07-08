ТСК хочет взять теплосети в тамбовском Мичуринске в концессию

Администрация Мичуринска Тамбовской области объявила два тендера для выбора концессионера на городские теплосети. Инициатором концессии выступило местное АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК). Компания предлагает вложить в реконструкцию объектов 44,3 млн руб., работы запланированы на 2027–2031 годы. Это следует из документации торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно проектам, оба соглашения будут действовать до 31 декабря 2031 года. В течение 60 дней в рамках первого инвестору передадут 118 объектов недвижимости с износом до 100%, в рамках второго — теплосеть протяженностью 103,4 тыс. м.

В первом случае ТСК планирует реконструировать участки сетей теплоснабжения от котельной на улице Федеративной, во втором — от котельной АО «Мичуринский завод "Прогресс"». Инвестиции составят не более 28,5 млн и 15,8 млн руб. соответственно. Работы планируется выполнить в 2030–2031 годах и в 2027–2028 годах.

В рамках первого соглашения компания сможет ежегодно получать валовую выручку от 356,2 тыс. до 450,9 тыс. руб., второго — от 34,4 тыс. до 47,8 тыс. руб.

Подавать концессионные предложения можно до 31 июля.

В ноябре 2025 года губернатор Евгений Первышов заявил о неэффективности механизма концессий для строительства коммунальной и социальной инфраструктуры. По его словам, ни один из таких проектов государственно-частного партнерства не был «положительным». В декабре глава региона анонсировал возможную национализацию концессионных проектов в сфере ЖКХ, с которыми не справляется бизнес. Уточнялось, что их могут «забирать в государственную собственность», чтобы затем присоединить к АО «Тамбовская сетевая компания», которое после национализации перешло под контроль областных властей.

О споре концессионера котельных и властей Мичуринска на 1,4 млрд руб. — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова