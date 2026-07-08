Ростовский суд вынес приговор за попытку присоединиться к террористам

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор иностранцу Дилеру Болтаеву, обвиняемому по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, признанной террористической) УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Доказано, что в ноябре 2024 года осужденный решил участвовать в террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация признана террористической и запрещенной в РФ). Для этого Болтаев, находясь в Анапском районе Краснодарского края, начал переписку с лицом, в отношении которого уголовное дело расследуется отдельно, и согласился на предложение уехать в Сирийскую Арабскую Республику для участия в деятельности террористической организации.

Подсудимый приобрел билет на поезд из Анапы в Москву, а также билет на авиарейс из столицы в город Ургенч Республики Узбекистан. 14 февраля 2025 года Дилер Болтаев направил участнику террористической организации фото билета на самолет и получил от него информацию о способе въезда на территорию САР из Республики Узбекистан, а также контактные данные лица, который должен был ему помочь. В этот же день Болтаев был задержан правоохранителями.

Приговором суда подсудимому назначено пять лет колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме. Решение может быть обжаловано.

Константин Соловьев