Трамп приказал Минфину США полностью остановить торговлю с Испанией
Президент США Дональд Трамп поручил министру финансов Скотту Бессенту полностью остановить торговлю с Испанией. Причиной стало недовольство Вашингтона Мадридом как соратником по НАТО. Ранее Дональд Трамп неоднократно критиковал Испанию из-за недостаточных, по его мнению, расходов на оборону. Также он критиковал Мадрид за отказ предоставить военные базы американской армии во время кампании против Ирана.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Alex Brandon / AP
«Испания ни на что не соглашается, и вам не следует их поддерживать», — сказал Дональд Трамп во время беседы с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на саммите альянса в Анкаре.
Обращаясь к главе Минфина, президент сказал: «Я не хочу с ними торговать, ладно?». Господин Бессент ответил, что выполнит распоряжение. «Немедленно. Даже не обсуждайте это с ними. Они безнадежны», — добавил президент США.
«Это плохие люди. Они делают на нас огромные деньги, но мы добьемся того, чтобы они зарабатывали меньше. Не хочу иметь с ними никаких дел», — подытожил Дональд Трамп.
Саммит в турецкой столице 7 — 8 июля станет одним из самым коротких в истории НАТО. Сжатая программа призвана минимизировать риски нового конфликта президента США с союзниками, учитывая их разногласия по вопросам военного присутствия американцев в Европе и стратегии развития оборонной промышленности стран альянса.
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Дональд Трамп на протяжении своего президентства и после него оказывал давление на союзников по НАТО, требуя увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. Испания входила в число стран, которые не поддерживали это предложение, что вызывало недовольство Вашингтона. Такие требования Трампа призваны переложить ответственность за неядерную безопасность Европы на сам континент.
Эта конфронтация с Испанией, как и с другими европейскими союзниками, является частью более широкой торговой политики Трампа, которая включает угрозы введения пошлин на импорт товаров и критику торгового дисбаланса. Его действия уже приводили к обострению отношений с Евросоюзом и риску эскалации торговых войн, что, по оценкам Всемирного банка, может замедлить глобальный экономический рост. При этом Трамп считает, что европейцы являются «нахлебниками» и «абсолютно ужасно ведут себя в торговле».