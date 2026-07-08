Трамп приказал Минфину США полностью остановить торговлю с Испанией

Президент США Дональд Трамп поручил министру финансов Скотту Бессенту полностью остановить торговлю с Испанией. Причиной стало недовольство Вашингтона Мадридом как соратником по НАТО. Ранее Дональд Трамп неоднократно критиковал Испанию из-за недостаточных, по его мнению, расходов на оборону. Также он критиковал Мадрид за отказ предоставить военные базы американской армии во время кампании против Ирана.

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Фото: Alex Brandon / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

«Испания ни на что не соглашается, и вам не следует их поддерживать», — сказал Дональд Трамп во время беседы с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на саммите альянса в Анкаре.

Обращаясь к главе Минфина, президент сказал: «Я не хочу с ними торговать, ладно?». Господин Бессент ответил, что выполнит распоряжение. «Немедленно. Даже не обсуждайте это с ними. Они безнадежны», — добавил президент США.

«Это плохие люди. Они делают на нас огромные деньги, но мы добьемся того, чтобы они зарабатывали меньше. Не хочу иметь с ними никаких дел», — подытожил Дональд Трамп.

Саммит в турецкой столице 7 — 8 июля станет одним из самым коротких в истории НАТО. Сжатая программа призвана минимизировать риски нового конфликта президента США с союзниками, учитывая их разногласия по вопросам военного присутствия американцев в Европе и стратегии развития оборонной промышленности стран альянса.

Подробнее — в материале «Ъ» «Осторожно, НАТО открывается».