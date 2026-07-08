Беспилотник ударил по автобусу Краснодар — Мелитополь

В Запорожской области дрон атаковал пассажирский автобус, направлявшийся из Краснодара в Мелитополь. Все девять пассажиров и два водителя успели покинуть салон до начала пожара. Об этом сообщил запорожский губернатор Евгений Балицкий.

«Пострадавших нет... Пассажиры оперативно эвакуированы», — добавил чиновник.

Атаку беспилотника он назвал «вопиющим актом терроризма» и «военным преступлением оголтелых киевских террористов».

За минувший месяц пассажирские автобусы дважды становились целями атак беспилотников в Брянской области. 17 июня под удар попал автобус с детской футбольной командой, следовавший из Гомеля в Геленджик. Погибла женщина, пострадали семь человек. 2 июля беспилотник ударил по автобусу Минск — Анапа. Легкие ранения получили оба водителя.