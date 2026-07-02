В Брянской области беспилотник атаковал автобус с пассажирами из Белоруссии
В Брянской области в районе населенного пункта Красная Гора пассажирский автобус, который ехал из Минска в Анапу, подвергся атаке беспилотника. Два водителя из Гомельской области получили легкие ранения. Всего в автобусе находились 19 пассажиров.
Как сообщает белорусский телеканал «Первый информационный», для эвакуации людей из автобуса выехала спецгруппа из Гомеля. Пограничный переход после атаки закрыт. На подъезде к нему образовалась очередь из автомобилей и автобусов.
17 июня автобус с детской футбольной командой, следовавший из Гомеля в Геленджик, был атакован БПЛА. В автобусе находились 44 пассажира, из них — 28 детей. Погибла женщина, сопровождавшая детей. Семь человек пострадали. Следственные комитеты России и Белоруссии возбудили уголовные дела о теракте.
Атака беспилотника на автобус с пассажирами из Белоруссии в Брянской области стала частью серии инцидентов, когда регион регулярно подвергается атакам со стороны Украины с применением беспилотных летательных аппаратов. Брянская область, являясь приграничной территорией, часто становится объектом таких атак, что привело к введению в регионе режима контртеррористической операции и режимов чрезвычайной ситуации и желтого уровня террористической опасности.
Подобные атаки приводят к жертвам и разрушениям. Так, ранее в Брянской области уже были зафиксированы случаи, когда беспилотники атаковали пассажирский транспорт: например, в селе Курковичи FPV-дрон ВСУ атаковал автобус, пострадали водитель и четверо пассажиров, или в поселке Погар, где в результате атаки микроавтобуса погиб водитель и были ранены пять пассажиров. В предыдущих атаках беспилотников в Брянской области также пострадали водители автобусов и мирные жители.