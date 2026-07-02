Набиуллина оценила влияние ситуации с топливом на российскую экономику

Центробанк исходит из временного характера ситуации на топливном рынке и пока не видит вторичных инфляционных эффектов от нее. Об этом рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе регулятора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Для нас, как для Центрального банка, важно учесть то, что происходит на этом рынке, в нашей политике, денежно-кредитной политике. Правильно сказали, что от этого существуют проинфляционные риски. Но здесь тоже очень важно, не просто чтобы проинфляционный риск реализовался», — подчеркнула госпожа Набиуллина.

По словам главы ЦБ, важно, чтобы не возникало вторичных эффектов, которые влияют на устойчивые показатели инфляции. Июньские опросы пока не продемонстрировали инфляционных ожиданий, Центробанк внимательно следит за ситуацией. Эльвира Набиуллина отметила, что правительство может принимать разные меры, включая временные административные ограничения.

Согласно резюме ЦБ после заседания по ставке, ситуация на российском топливном рынке может оказать более продолжительное влияние на инфляцию, чем прежде. Поскольку бензин и дизель входят в потребительскую корзину, рост цен на них напрямую сказывается на инфляции. Среди вторичных эффектов регулятор назвал увеличение издержек и рост инфляционных ожиданий, что отразится на показателях устойчивой инфляции.

Проблемы с доставками топлива на АЗС начались в России еще в конце мая. Из-за логистических сложностей, связанных с обстрелами ВСУ трассы «Новороссия», в Крыму и Севастополе ввели ограничения на отпуск бензина и дизеля. Сейчас аналогичные меры действуют более чем в 30 российских регионах. При этом все НПЗ страны, по данным властей, выведены на максимальную мощность.