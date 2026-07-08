В Липецкой области могут ввести ограничения на продажу топлива по номерам машин

Сегодня липецкий оперштаб рассмотрит вопрос введения в регионе ограничений на продажу топлива по госномеру автомобиля по примеру Орловской области, где их могут снять уже спустя пять дней после введения. Также для решения проблемы с нехваткой бензина губернатор Игорь Артамонов направил в федеральный центр и топливные компании просьбы об увеличении поставок. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Ограничения предполагают следующий порядок: по четным дням бензин продают водителям с госномером автомобиля, который начинается с 0, 2, 4, 6 или 8, по нечетным — с 1, 3, 5, 7 или 9.

Губернатор добавил, что лимит на разовую продажу топлива (30 л) сокращать не планируется. Отдельно оперштаб рассмотрит вопрос «регламентированного отпуска бензина в канистры».

По словам Игоря Артамонова, ежедневная недопоставка бензина в Липецкую область составляет порядка 500 т. «При этом спрос существенно выше нормы. Повреждения нефтеперерабатывающих заводов, приостановка и сбои в их работе не позволяют операторам рынка полностью закрыть ежедневную потребность региона в бензине. К счастью, дизельного топлива эта ситуация пока не касается»,— пояснил губернатор.

Он добавил, что, как и вчера, большинство АЗС сетей «Лукойл» и «Тебойл» не работают. В связи с этим основная нагрузка легла на заправки «Роснефти». На фоне этого в правительстве Липецкой области и подведомственных организациях свели к минимуму все служебные поездки.

Подробнее о топливном кризисе в макрорегионе читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Последняя капля бензина».

Алина Морозова