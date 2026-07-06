Артамонов: ситуация на липецких АЗС стала хуже из-за сбоев топливных заводов

По словам губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, за последние пару дней ситуация с бензином на заправках, особенно с маркой АИ-95, стала сложнее. Основная причина этого — «сбои в работе заводов, производящих топливо», из-за чего ряд операторов столкнулся с трудностями при поставках бензина в регион. Об этом господин Артамонов рассказал в своих соцсетях 6 июля. В регионе продлевают временный порядок отпуска топлива. Приоритетом остается обеспечение скорой помощи, МЧС, коммунальных служб и общественного транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам главы региона, самые большие сложности — у сетей «Лукойл» и «Тебойл».

«Сейчас большинство заправок этих брендов в регионе фактически не работает»,— уточнил Игорь Артамонов.

Дополнительная нагрузка, как отметил глава региона, ложится на другие АЗС, прежде всего на «Роснефть». У сети, по собственной информации, запасы топлива и бензовозы для подвоза есть.

«Но когда автомобилисты массово переходят с одной сети на другую, даже при наличии поставок возникают очереди, а топливо быстро вымывается с заправок»,— отметил господин Артамонов.

В правительстве Липецкой области и подведомственных организациях свели к минимуму все служебные поездки — выезды совершают только «по острой необходимости». Власти работают с руководством топливных компаний, чтобы увеличить поставки и по возможности выровнять работу заправок.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что губернатор Курской области Александр Хинштейн попросил представителей исполнительной власти региона минимизировать выезды для экономии бензина. Там, где возможно, чиновникам рекомендовано ограничиться проведением совещаний в формате видеоконференцсвязи.

О том, как спрос и сбои в поставках топлива ударили по разным секторам экономики макрорегиона — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов