Петербургская Росгвардия продает 66 служебных машин на 29,1 млн рублей

ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти выставило на торги 66 автомобилей вневедомственной охраны. Самые дорогие лоты — японские внедорожники Toyota Land Cruiser и Lexus, цена отдельных машин достигает 1,2 млн рублей, сообщает Neva Today.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цена отдельных машин достигает 1,2 млн рублей

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Цена отдельных машин достигает 1,2 млн рублей

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Автопарк представлен преимущественно иномарками: 35 неисправных Ford Focus, по два Toyota Land Cruiser и Lexus. Из отечественных моделей на продажу выставлены Lada Priora, UAZ Patriot и Lada Niva. Минимальная цена начинается от 139 тыс. рублей. Совокупная стоимость всех машин составляет 29,1 млн рублей. В ведомстве уточнили, что служебный транспорт проезжает большие расстояния и подлежит регулярной замене.

Торги ведутся на электронной площадке госзакупок.

Кирилл Конторщиков