Долги на вырост

ООО «РосАгро», специализирующееся на выращивании и переработке овощей, снова оказалось под процедурой наблюдения в рамках дела о несостоятельности. В реестр требований должника включены требования 18 кредиторов на 142,4 млн руб. Ранее компании удалось избежать банкротства за счет соглашению с кредитором, однако на этот раз ситуация сложнее, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заявление о признании ООО «РосАгро» несостоятельным поступило от поставщика удобрений — индивидуального предпринимателя Виктора Смурыгина летом 2025 года. Как следует из материалов дела, между ИП и ответчиком в апреле 2023 года был заключен договор поставки химических средств защиты растений и семян на 6,6 млн руб. На конец декабря 2023 года задолженность покупателя составляла 4,1 млн руб. Компания так и не погасила ее, и поставщик обратился в суд. По решению суда с ООО «РосАгро» взыскано 3,1 млн руб. основного долга, 117,6 тыс. руб. процентов. Соответствующая информация содержится в ЕФРСБ.

Решение суда должник не исполнил, и кредитор обратился в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о признании ООО «РосАгро» несостоятельным. В материалах дела указывалось на наличие у должника признаков неплатежеспособности.

«Общий объем обязательств должника за 2024 год, согласно данным бухгалтерской отчетности, составил 24,7 млн руб. Дебиторская задолженность отражена в балансе в размере 9,4 млн руб., что не исключает наличие признаков неплатежеспособности, информация о реальности взыскания указанной задолженности отсутствует»,— говорится в решении суда.

На основании этого заявление Виктора Смурыгина было удовлетворено. В отношении должника в ноябре 2025 года была введена процедура наблюдения. Временным управляющим назначен Сергей Лебедь.

К дате судебного заседания от еще одного кредитора Олега Рыбака поступило ходатайство о привлечении его к участию в деле в качестве заинтересованного лица и отказе в удовлетворении заявления о признании должника банкротом.

Задолженность ООО «РосАгро» перед Олегом Рыбаком возникла в результате уступки требований ООО «Агрохим-Авиа» на 10,7 млн руб. В ходатайстве ему было отказано, так как в августе 2022 года, в рамках рассмотрения предыдущего дела о несостоятельности ООО «РосАгро» достигнуто мировое соглашение — должник вернул кредитору всю сумму, производство по делу было прекращено. Тем не менее суд оставил за Олегом Рыбаком право заявить требования в рамках нового дела о банкротстве.

Господин Рыбак воспользовался этим правом — в реестр кредиторов включены его требования на 8,9 млн руб. Кроме этого, в реестр включены требования еще 17 компаний и частных лиц на 133,4 млн руб.: ООО «Логист-Агрохим» (12,7 млн руб.), ООО «Атлас Агро» (9,9 млн руб.), Анастасии Семеновой (2,4 млн руб.), ООО «Агрохим-Авиа» (12,6 млн руб.), ООО «Юг Сайлс» (385 тыс. руб.), ООО «Грейн сервис» (27 млн руб.), УФНС России по Ростовской области (474 тыс. руб.), Сергея Санкова (1,1 млн. руб.), ИП Галина Маслихова (786 тыс. руб.), ООО «Сидсагрохим» (4,4 млн руб.), ООО «Генезис» (720 тыс. руб.), Сергея Банного (11,6 млн руб.), Андрея Фролова (39,2 млн руб.), ООО «Спектр» (5,2 млн руб.).

Последним о своих требованиях к должнику заявило ООО «Агриппа Трейд» на 28,9 млн руб. Уведомление от компании временный управляющий получил 6 июля 2026 года. Эти требования пока не включены в реестр.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «РосАгро» зарегистрировано в п. Синегорский Белокалитвинского района Ростовской области 4 июля 2014 года. Компания занимается выращиванием и переработкой овощных культур и продажей зерна. Учредителями являются Владислав Гапей и Владислав Панич. Уставный капитал составляет 12,8 тыс. руб. В 2025 году выручка компании составила 48,1 млн руб., что на 62% меньше, чем годом ранее (125 млн руб.). В то же время чистый убыток предприятия вырос на 3%: с 39,6 млн руб. в 2024 году до 40,4 млн руб. в 2025 году.

Учитывая крупный размер задолженности и большое количество кредиторов, у ООО «РосАгро» практически нет шансов избежать банкротства, считает партнер компании «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. По этой же причине добиться очередного мирового соглашения у компании не получится.

В этой ситуации ключевым фактором является лавинообразное наращивание реестра: за полгода наблюдения сумма требований выросла с первоначальных 4,1 млн. руб. до 142,4 млн. руб. Количество кредиторов достигло 18, и может продолжить пополняться, отмечает ведущий юрисконсульт АО «Юрэнергоконсалт» Данил Чендемеров. При этом, ни временный управляющий, ни контролирующие должников лица (КДЛ) не попробовали консолидировать кредиторов для обсуждения реструктуризации — пассивность на ранней стадии наблюдения делает переговорный процесс сейчас практически безнадежным.

По мнению эксперта, не стоит сбрасывать со счетов, что это уже второе банкротство за короткий срок: предыдущее удалось прекратить лишь погашением долга перед единственным кредитором. Но системные проблемы остались нерешенными.

«Единственный возможный сценарий — переход в конкурсное производство. На этом этапе имущество будет реализовано с торгов, а сделки и действия КДЛ почти наверняка станут предметом оспаривания с последующим привлечением их к субсидиарной ответственности»,— отметил Данил Чендермеров.

Как считает юрисконсульт, шанс на то, что КДЛ или сторонний инвестор погасят все 142 млн руб. ради сохранения актива, теоретически существует, но экономически это нецелесообразно.

Наталья Белоштейн